Дело Порошенко. Ключевой фигурант Божок попросил отстранения от работы в МИД

Егор Божок (Фото: пресс-служба МИД)

Замминистра иностранных дел Егор Божок, который является одним из ключевых фигурантов дела о назначении в 2018 году Сергея Семочко в Службу внешней разведки по указу пятого президента Петра Порошенко, просит отстранить его от занимаемой должности. Об этом он сообщил в Twitter, опубликовав заявление на имя главы МИД Дмитрия Кулебы.

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"Порядочные прокуроры просветили: Генпрокурор Венедиктова заявляет, что мой "дипломатический статус мешает ей по мне работать, а также решить в суде нужные постановления по делу против Порошенко". Чтобы вывести родной МИД из-под генпрокурорского "внимания", попросил об отстранении сам", - объяснил свое решение дипломат.

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Ранее Божок сообщал, что 10 апреля ГБР и Офис генпрокурора сообщили ему о подозрении по делу о назначении Сергея Семочко. По его словам, следствие считает, что он, возглавляя в 2018 году СВР, исполнил "заведомо незаконный указ" Порошенко, назначив Семочко своим первым заместителем. Однако суд счел подозрение безосновательным.

10 июня, утверждает Божок, ему вручили новое подозрение, которое полностью повторяет фабулу предыдущего, но имеет "косметические изменения в правовой квалификации".

10 июня Порошенко пришел в ГБР как свидетель по делу о картинах, но ему попытались вручить подозрение по делу о назначении Семочко в СВР. Порошенко подозревают в том, что на посту президента в 2018 году он "путем издания явно преступного приказа" склонил на тот момент главу СВР Божка к "превышению власти и служебных полномочий".

Печерский районный суд пытался избрать меру пресечения Порошенко. Офис генпрокурора сначала рассматривал возможность ходатайствования о содержании политика под стражей с правом внесения залога, однако затем решил смягчить меру до личного обязательства. Заседание перенесли на 1 июля.

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Фото - Yehor Bozhok, Twitter