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Дело Седлецкой: ЕСПЧ перешел к стадии принятия решения

Дело Седлецкой: ЕСПЧ перешел к стадии принятия решения - Фото
Наталья Седлецкая (фото - Школа журналистки УКУ)
20.07.2019, 15:30

По словам адвоката журналистки, секретариат готовит текст решения и согласовывает его с судьями, причастными к рассмотрению дел

Европейский суд по правам человека завершил разбирательство по делу Натальи Седлецкой против Генпрокуратуры Украины, следователи которой хотели получить доступ к данным с телефона журналистки. Об этом сообщает Радио Свобода.

Суд перешел к стадии вынесения решения.

"Этот этап может продолжаться в течение года или полутора", - отметил адвокат Седлецкой Сергей Заяц.

По его словам, Европейский суд завершил стадию коммуникации в деле. "Это часть производства, когда стороны имеют возможность обменяться комментариями. В дальнейшем по предоставленным сторонами материалами и комментариями суд принимает решение. Как правило, этот период растягивается на год-полтора", - сказал Заяц.

Он уточнил, что полтора года на принятие решения есть на самом деле "сжатым для ЕСПЧ сроком".

"Сейчас секретариат готовит текст решения - как правило, это конкретный опытный юрист суда. Он готовит проект решения, согласовывает его с судьями, причастными к рассмотрению дела. Затем происходит сложная процедура согласования внутри суда. И уже потом суд выносит решение и сообщает о нем сторона", - объяснил адвокат.

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Он добавил: "Можно сказать, что сейчас счет 2: 0 и борьба идет за последнее очко. Первое мы взяли, когда суд применил "Правило 39" на месяц. Второе - когда меры были распространены бессрочно. Сейчас решается дело по существу. Но уже сейчас это дело влияет на нашу действительность ... ".

Руководитель программы журналистских расследований "Схемы" Седлецкая и ряд других журналистов проходит как свидетель по делу о возможном разглашении гостайны и данных досудебного расследования директором НАБУ Артемом Сытником. Дело открыто из-за появления в сети разговора кого-то с голосом Сытника, кто раскрывает детали прослушки по делу экс-прокурора АТО Константина Кулика.

В декабре 2017-го ее вызывали в ГПУ на допрос. Она сослалась на закон, который запрещает допрашивать журналистов как свидетелей о данных, которые содержат конфиденциальную информацию.

27 августа 2018 года Печерский райсуд разрешил ГПУ доступ к информации с телефона Седлецкой. Журналисты призвали ГПУ не притеснять свободу слова.

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гпу еспч решение Наталья Седлецкая
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