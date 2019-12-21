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Дело Шеремета. На Майдане дадут концерт в поддержку подозреваемых

Дело Шеремета. На Майдане дадут концерт в поддержку подозреваемых - Фото
Андрей Антоненко (Фото: Степан Франко/ЕРА)
21.12.2019, 14:26

Организаторы и участники "не верят" в причастность подозреваемых к убийству

22 декабря на Майдане Независимости проведут музыкальный марафон под названием "Белыми нитками" в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщается в Facebook на странице мероприятия.

Организаторы считают, что Андрей Антоненко (Riffmaster), Юлия Кузьменко и Яна Дугарь "несправедливо удерживаются за решеткой".

И организаторы, и участники убеждены, что "доказательств для обвинения мало, а имеющиеся не выдерживают никакой критики".

Также организаторы заявили, что, по их мнению, это дело "имеет политическую окраску", а правоохранители оказывают "давление на активный слой общества".

"Мы требуем справедливого, беспристрастного правосудия в Украине!" – говорится в заявлении организаторов концерта.

В марафоне примут участие около 20 известных украинских исполнителей, а также волонтеры, военные, адвокаты и родственники подозреваемых.

Участники:

Мотор'ролла

Фіолет

Мандри

Сергій Танчинець (Без Обмежень)

Karna

Vlasna

Нумер 482

TaRuta

Пирятин

Pushkin Klezmer Band & Toporkestra

Pidkaura

Іван Леньо та Володимир Шерстюк (Kozak System)

Брати Станіслава

Олекса Бик

Алекс Клец

Юрій Сусло

Соня Сотник

Сергій Кузін

Сергій Зенін

Анна Заклецька

Геннадій Попенко

Анатолій Вексклярський

GrozovSka

Олександр Піпа (TRAKTOR)

Начало марафона в 12:00.

  • 12 декабря 2019-го силовики назвали подозреваемых и объяснили, как вышли на них: подозрения объявлены военному и музыканту Андрею Антоненко, медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. 
  • По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед преступлением, а Кузьменко заложила взрывчатку; Антоненко якобы помогал Кузьменко в ночь "закладки". Мотив - якобы "дестабилизация ситуации" в стране. Все они говорят, что это вымысел. Коллеги Шеремета относятся с осторожностью к этой версии.
  • 13-14 декабря Кузьменко и Антоненко арестовали на два месяца, Дугарь отправили под домашний арест.

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Павел Шеремет андрей антоненко Юлия Кузьменко Яна Дугарь
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