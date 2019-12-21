Дело Шеремета. На Майдане дадут концерт в поддержку подозреваемых

Андрей Антоненко (Фото: Степан Франко/ЕРА)

22 декабря на Майдане Независимости проведут музыкальный марафон под названием "Белыми нитками" в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщается в Facebook на странице мероприятия.

Организаторы считают, что Андрей Антоненко (Riffmaster), Юлия Кузьменко и Яна Дугарь "несправедливо удерживаются за решеткой".

И организаторы, и участники убеждены, что "доказательств для обвинения мало, а имеющиеся не выдерживают никакой критики".

Также организаторы заявили, что, по их мнению, это дело "имеет политическую окраску", а правоохранители оказывают "давление на активный слой общества".

"Мы требуем справедливого, беспристрастного правосудия в Украине!" – говорится в заявлении организаторов концерта.

В марафоне примут участие около 20 известных украинских исполнителей, а также волонтеры, военные, адвокаты и родственники подозреваемых.

Участники:

Мотор'ролла

Фіолет

Мандри

Сергій Танчинець (Без Обмежень)

Karna

Vlasna

Нумер 482

TaRuta

Пирятин

Pushkin Klezmer Band & Toporkestra

Pidkaura

Іван Леньо та Володимир Шерстюк (Kozak System)

Брати Станіслава

Олекса Бик

Алекс Клец

Юрій Сусло

Соня Сотник

Сергій Кузін

Сергій Зенін

Анна Заклецька

Геннадій Попенко

Анатолій Вексклярський

GrozovSka

Олександр Піпа (TRAKTOR)

Начало марафона в 12:00.