Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под арестом

Андрей Антоненко (Фото: Степан Франко/ЕРА)

Апелляционный суд Киева отказался изменить меру пресечения военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, которого подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета, и оставил его под стражей до 8 февраля.

Защита требовала отменить Антоненко меру пресечения, поскольку, по мнению адвокатов, в материалах дела не содержится никаких доказательств его причастности к убийству Шеремета. В частности, защита заявила, что якобы в материалах дела есть экспертиза, согласно которой рост человека, участвовавшего в закладке взрывчатки под автомобиль журналиста, от 165 до 175 см, в то время как рост Антоненко - 180 см.

Также Антоненко готовы были взять на поруки десятки общественных деятелей и волонтеров, в том числе его непосредственный командир, спикер ССО подполковник Алексей Никифоров и депутат Верховной Рады Михаил Бондар.

12 декабря по делу Шеремета объявили подозрения Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко

Подозреваемые и их адвокаты считают подозрения необоснованными, а доказательства против них – не выдерживающими критики. Антоненко подал иск против высшего руководства страны за то, что они "опорочили его репутацию".

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