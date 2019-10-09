Дело Стерненко. ГПУ просит СБУ проверить власти Одессы

Сергей Стерненко (фото - instagram.com_s_sternenko)

Генпрокуратура направила уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского Правого сектора Сергея Стерненко в Главное следственное управление Службы безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Такое решение в прокуратуре пояснили необходимостью проверить информацию о причастности к нападениям местных чиновников и полицейских.

В ГПУ напомнили, что всего осуществляют процессуальное руководство в трех производствах по фактам нападений на Стерненко. Еще в одном обвинительный акт уже направлен в суд. В одном из производств расследуется нападение на активиста и нанесение ему телесных повреждений двумя лицами. В другом следователи изучают обстоятельства убийства одного нападавшего и нанесение телесных повреждений второму. Еще одно дело касается нанесения Стерненко легких телесных повреждений и повреждения его имущества. Там также продолжается досудебное расследование.

В четвертом производстве обвинительный акт направили в Приморский суд Одессы. Это дело расследовалось по факту огнестрельного ранения Стерненко.

24 мая 2018 года на Фонтанской дороге на Стерненко напали , после чего он попал в больницу с сотрясением мозга и резаной раной руки. На месте инцидента нашли тело одного из предполагаемых нападавших, который умер от колото-резаных ран .

на Стерненко напали умер от колото-резаных ран До этого на Стерненко нападали 7 февраля и 1 мая 2018 года.

4 октября 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил , что Стерненко не сообщали о подозрении, но передали его дело СБУ.

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