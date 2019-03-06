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06.03.2019, 13:35

Дело Супрун: суд потребовал список депутатов коалиции

Дело Супрун: суд потребовал список депутатов коалиции - Фото
Фото: Pixabay

Суд требует у Верховной Рады предоставить состав коалиции депутатских фракций в парламенте

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Окружной админсуд Киева требует у Верховной Рады и координаторов коалиции депутатских франкций в парламенте предоставить состав коалиции. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Уточняется, что нужен список по состоянию на 28 февраля, с указанием фамилий, имен и отчеств депутатов.

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Суд постановил до 12 марта истребовать его у Верховной Рады, аппарата Верховной Рады и координаторов - Артура Герасимова (БПП) и Максима Бурбака (Народный фронт).

Такое решение суд принял по ходатайству Андрея Деркача. Депутат требовал признать противоправной бездеятельность координаторов коалиции относительно подачи кандидатов на пост министра здравоохранения.

В середине февраля премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Ульяна Супрун является исполняющей обязанности главы Министерства здравоохранения, а не министром, из-за отсутствия поддержки коалиции парламента ее кандидатуры для назначения без приставки и.о.

5 февраля по иску нардепа-радикала Игоря Мосийчука ОАСК запретил Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. На решение отреагировал Кабмин, подав в этот же суд ходатайство об отмене мер обеспечения иска.

14 февраля судья ОАСК Сергей Каракашьян озвучил решение суда, которым вернул Супрун полномочия и.о. министра.

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Теги: ульяна супрун
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