Гройсман объяснил, почему Супрун еще и.о. главы Минздрава: видео

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Премьер Владимир Гройсман говорит, что в вопросе назначениия Супрун министром нет согласия с коалицией

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Ульяна Супрун является исполняющей обязанности главы Министерства здравоохранения, а не министром из-за отсутствия поддержки коалиции парламента ее кандидатуры для назначения без приставки и.о. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман рассказал в эфире телеканала Прямой.

"В чем вопрос? Вопрос в том, что мы до сих пор ведем консультации с коалицией. Я не могу подать в парламент представление, если я понимаю, что нет согласования с коалицией. Когда я буду уверен в том, что мы на сто процентов обеспечим 226 голосов и коалиция это поддержит, я обязательно это сделаю ", – сказал премьер-министр.

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Он отметил, что Супрун до сих пор было только одно ограничение на занимаемой должности - она не имела права голосовать на заседаниях правительства. 

Гройсман добавил, что "мы работает" над назначением Супрун министром.

На видео с 26:00

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5 февраля по иску нардепа-радикала Мосийчука ОАСК запретил Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. На решение отреагировал Кабмин, подав в этот же суд ходатайство об отмене мер обеспечения иска.

14 февраля судья ОАСК Сергей Каракашьян озвучил решение суда, которым вернул Супрун полномочия и.о. министра.

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Теги: владимир гройсман, минздрав, ульяна супрун, премьер-министр, отстранение супрун
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