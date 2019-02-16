Гройсман объяснил, почему Супрун еще и.о. главы Минздрава: видео

Ульяна Супрун является исполняющей обязанности главы Министерства здравоохранения, а не министром из-за отсутствия поддержки коалиции парламента ее кандидатуры для назначения без приставки и.о. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман рассказал в эфире телеканала Прямой.

"В чем вопрос? Вопрос в том, что мы до сих пор ведем консультации с коалицией. Я не могу подать в парламент представление, если я понимаю, что нет согласования с коалицией. Когда я буду уверен в том, что мы на сто процентов обеспечим 226 голосов и коалиция это поддержит, я обязательно это сделаю ", – сказал премьер-министр.

Реклама

Он отметил, что Супрун до сих пор было только одно ограничение на занимаемой должности - она не имела права голосовать на заседаниях правительства.

Гройсман добавил, что "мы работает" над назначением Супрун министром.

На видео с 26:00

Читайте также: Суд Мосийчук против Супрун: судья взял самоотвод по двум причинам

5 февраля по иску нардепа-радикала Мосийчука ОАСК запретил Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. На решение отреагировал Кабмин, подав в этот же суд ходатайство об отмене мер обеспечения иска.

14 февраля судья ОАСК Сергей Каракашьян озвучил решение суда, которым вернул Супрун полномочия и.о. министра.