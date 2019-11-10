Дело Вороненкова. Адвоката подозреваемого застрелили на охоте

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Святослав Пархоменко, адвокат Александра Лося, подозреваемого по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, был застрелен на охоте в Житомирской области. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

По данным правоохранителей, в лесном массиве произошел конфликт между егерями и охотниками. В результате был смертельно ранен директор общественной организации "Радомышльские охотники". Еще один человек госпитализирован с тяжелыми ранениями.

В полиции имени погибшего не раскрывают. Однако именно Пархоменко указан директором общественной организации на портале YouControl. Также его смерть подтвердил на странице в Facebook адвокат Влад Добош, который вместе с ним защищал подозреваемых по делу Вороненкова.

Справка. Экс-депутат Госдумы РФ был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Подзащитного Пархоменко Александра Лося обвиняют в слежке за политиком. 25 октября 2019 во время перестрелки в центре Харькова погиб родственник Лося Владимир Борох. Как рассказал тогда корреспонденту LIGA.net Пархоменко, Борох был свидетелем по делу и должен был выступить в суде.

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