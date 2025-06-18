Демограф Либанова: Украинцы за рубежом переоценивают проблемы, которые у нас существуют

Информация о ситуации в Украине в русскоязычных источниках не совсем соответствует действительности, констатировала ученая

Элла Либанова (Скриншот: с видео LIGA.net)

Украинцы за рубежом нередко потребляют контент с русскоязычных ресурсов, поэтому переоценивают существующие в государстве проблемы, считает директор Института демографии и социологических исследований имени Птухи Элла Либанова. Такое мнение она высказала в интервью LIGA.net.

По ее словам, проблема общения с находящимися за рубежом украинцами состоит в том, что они получают информацию в значительной степени из русскоязычных источников.

"Даже если там запрещено российское телевидение, а оно не везде запрещено, прямо скажем, то есть русскоязычные социальные сети. И они [украинцы] очень часто ими пользуются. Как вы прекрасно понимаете, информация о ситуации в Украине в русскоязычных источниках в большей степени представляется, мягко говоря, не совсем соответствующей действительности", — сказала Либанова.

Поэтому люди переоценивают реальные проблемы, которые есть в Украине, и считают их "значительно острее".

По словам Либановой, именно общество должно успокоить находящихся за рубежом украинцев.

"Что никто их не считает врагами, никто их не считает коллаборантами. Они уехали, потому что считали, что здесь опасно", – добавила демограф.

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