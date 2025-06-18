Демографка Лібанова: Українці за кордоном переоцінюють проблеми, які в нас існують

Інформація про ситуацію в Україні в російськомовних джерелах не зовсім відповідає дійсності, констатувала науковиця

Елла Лібанова (Скриншот: з відео LIGA.net)

Українці за кордоном нерідко споживають контент з російськомовних ресурсів, тому переоцінюють проблеми, які існують в державі, вважає директорка Інституту демографії й соцдосліджень імені Птухи Елла Лібанова. Таку думку вона висловила в інтерв’ю LIGA.net.

За її словами, проблема спілкування з тими українцями, які перебувають за кордоном, полягає в тому, що вони отримують інформацію значною мірою з російськомовних джерел.

"Навіть якщо там заборонене російське телебачення, а воно не всюди заборонене, прямо скажімо, то є російськомовні соціальні мережі. І вони [українці] дуже часто ними користуються. Як ви прекрасно розумієте, інформація про ситуацію в Україні в російськомовних джерелах переважною мірою подається, м’яко кажучи, не зовсім відповідної дійсності", – сказала Лібанова.

Тому люди переоцінюють реальні проблеми, які є в Україні, та вважають їх "значно гострішими".

За словами Лібанової, саме суспільство має заспокоїти українців, які перебувають за кордоном.

"Що ніхто їх не вважає ворогами, ніхто їх не вважає колаборантами. Вони поїхали, тому що вважали, що тут небезпечно", – додала демографка.

18 червня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11469 про введення множинного громадянства.

Юрист Щербань вважає, що документ містить низку потенційних загроз.