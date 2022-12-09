Демократическая партия потеряла одного сенатора. Решающий голос будет у Харрис — Politico

Демократическая партия США потеряла один голос в Сенате, сенатор от штата Аризона Кирстен Синема стала независимой. Об этом она сообщила в интервью Politico.

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По ее словам, она не будет входить в кооперацию с Республиканской партией и предположила, что намерена голосовать так же, как и голосовала до этого.

"Ничего не изменится ни в моих ценностях, ни в моем поведении. Я не ожидаю, что что-то изменится в структуре Сената. Это та же самая работа, которую я всегда делаю. Я просто намерена появиться на работе как независимая", — сказала Синема.

Она отметила, что решение покинуть Демократическую партию было "тщательно продуманным" и отражает то, что она "никогда не вписывалась в рамки какой-либо политической партии".

Таким образом, демократы потеряли укрепленное большинство в Сенате в 51 голос, однако партия все равно будет иметь формальное большинство из-за решающего голоса вице-президента Камалы Харрис.

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Дмитро Гриниченко

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