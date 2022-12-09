Демократическая партия потеряла одного сенатора. Решающий голос будет у Харрис — Politico
Демократическая партия США потеряла один голос в Сенате, сенатор от штата Аризона Кирстен Синема стала независимой. Об этом она сообщила в интервью Politico.
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По ее словам, она не будет входить в кооперацию с Республиканской партией и предположила, что намерена голосовать так же, как и голосовала до этого.
"Ничего не изменится ни в моих ценностях, ни в моем поведении. Я не ожидаю, что что-то изменится в структуре Сената. Это та же самая работа, которую я всегда делаю. Я просто намерена появиться на работе как независимая", — сказала Синема.
Она отметила, что решение покинуть Демократическую партию было "тщательно продуманным" и отражает то, что она "никогда не вписывалась в рамки какой-либо политической партии".
Таким образом, демократы потеряли укрепленное большинство в Сенате в 51 голос, однако партия все равно будет иметь формальное большинство из-за решающего голоса вице-президента Камалы Харрис.
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- Конгрессмены от республиканцев Майкл Маккол (штат Техас) и Майк Тернер (штат Огайо) заявили, что поддержка Украины со стороны США не будет уменьшаться, но будет более подотчетной.
- Маккол заявил, что удары Вооруженных Сил Украины по временно оккупированному Крыму — "честная игра", так как он не является частью России по международному праву.
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