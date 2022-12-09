UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Демократическая партия потеряла одного сенатора. Решающий голос будет у Харрис — Politico

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2022, 13:51
Демократическая партия потеряла одного сенатора. Решающий голос будет у Харрис — Politico - Фото
Кирстен Синема (Фото: EPA)

Демократическая партия США потеряла один голос в Сенате, сенатор от штата Аризона Кирстен Синема стала независимой. Об этом она сообщила в интервью Politico.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, она не будет входить в кооперацию с Республиканской партией и предположила, что намерена голосовать так же, как и голосовала до этого.

"Ничего не изменится ни в моих ценностях, ни в моем поведении. Я не ожидаю, что что-то изменится в структуре Сената. Это та же самая работа, которую я всегда делаю. Я просто намерена появиться на работе как независимая", — сказала Синема.

Она отметила, что решение покинуть Демократическую партию было "тщательно продуманным" и отражает то, что она "никогда не вписывалась в рамки какой-либо политической партии".

Таким образом, демократы потеряли укрепленное большинство в Сенате в 51 голос, однако партия все равно будет иметь формальное большинство из-за решающего голоса вице-президента Камалы Харрис

Читайте также: Демократическая партия укрепила большинство в Сенате. Байден: Отвергли идеологию Трампа 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
выборы в США сенат сша демократическая партия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 