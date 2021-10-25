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Денисова о приказе МОЗ об обязательной вакцинации: Любая дискриминация – недопустима

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2021, 18:39
Денисова о приказе МОЗ об обязательной вакцинации: Любая дискриминация – недопустима - Фото
Людмила Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что приказ Минздрава о перечне профессий и организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19, может привести к нарушениям прав человека. По словам омбудсмена, любая дискриминация против непривитых – недопустима. Об этом она написала в Facebook. 

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В ноябре вступает в силу приказ, которым МОЗ утвердил перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. 

По мнению омбудсмена, практическая реализация приказа МОЗ в рамках действующего законодательства может привести к нарушению права на добровольность профилактической прививки, а также права на труд работников учебных заведений, научных учреждений и органов исполнительной власти. Она подчеркнула, что в перечень приказа включены работники определенных учреждений и заведений, однако нет перечня профессий.

Денисова заявила, что вакцинация против COVID-19 является добровольной для всех групп населения и профессиональных групп, о чем сказано в законодательстве и Дорожной карте по вакцинации.

"С целью обеспечения этой гарантии государством должен быть предоставлен выбор каждому – вакцинироваться, проходить регулярное тестирование на отсутствие болезни или работать дистанционно", – заявила Денисова.

По словам омбудсмена, любая дискриминация против невакцинированных недопустима и прямо нарушает нормы Конституции, а также противоречит резолюции ПАСЕ, которая призвала государства-члены, чтобы никто не подвергался дискриминации из-за отказа от вакцинации в связи с возможным риском для здоровья или нежеланием делать прививку.

При этом омбудсмен призвала украинцев ответственно относится к своему здоровью и напомнила, что вакцинация – единственный шанс предотвратить тяжелые осложнения болезни и обезопасить себя и своих родных.

Денисова о приказе МОЗ об обязательной вакцинации: Любая дискриминация – недопустима

Читайте также: Зеленский ответил на петицию о "принудительной вакцинации": обратился в Раду и Кабмин

Оксана Житнюк
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права человека вакцинация дискриминация коронавирус COVID-19
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