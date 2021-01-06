Денисова попросила КСУ признать неконституционной медреформу Супрун
Уполномоченная Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Конституционный суд с представлением о признании неконституционными отдельных положений медицинской реформы, инициированной бывшей и.о. главы Минздрава Уляной Супрун.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Денисова считает, что медреформа создала трудности в борьбе с эпидемией коронавируса в Украине и привела к нарушениям прав человека.
"Возникла ситуация, при которой начатая медицинская реформа с последующим установлением на законодательном и подзаконном уровнях в некоторых случаях несоизмеримых цели средств достижения – противоэпидемических мероприятий, привели к нарушениям и ограничениям конституционных прав и свобод человека и гражданина, свидетельством чего являются многочисленные обращения граждан ко мне", – написала омбудсмен.
В частности, пишет Денисова, граждане в обращениях к ней критикуют медреформу, эпидемиологические меры в связи с COVID-19 и считают неконституционными соответствующие решения властей.
- В мае 2020-го министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что команда Супрун, которая занималась разработкой медреформы, "сама не понимала, что делала" и "забыла, что их реформа совсем не адаптирована к украинским реалиям".
- 1 января Супрун попрощалась с украинцами в Facebook, заявив, что она выпустила свой последний пост в социальной сети.
Читайте также: Атака на медреформу: Президент и МОЗ взялись исправлять "ошибки" Супрун. Реформе конец?
Комментарии