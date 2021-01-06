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Денисова попросила КСУ признать неконституционной медреформу Супрун

06.01.2021, 20:08
Денисова попросила КСУ признать неконституционной медреформу Супрун - Фото
Уляна Супрун. Фото Юлія Вебер для LIGA

Уполномоченная Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Конституционный суд с представлением о признании неконституционными отдельных положений медицинской реформы, инициированной бывшей и.о. главы Минздрава Уляной Супрун.

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Денисова считает, что медреформа создала трудности в борьбе с эпидемией коронавируса в Украине и привела к нарушениям прав человека.

"Возникла ситуация, при которой начатая медицинская реформа с последующим установлением на законодательном и подзаконном уровнях в некоторых случаях несоизмеримых цели средств достижения – противоэпидемических мероприятий, привели к нарушениям и ограничениям конституционных прав и свобод человека и гражданина, свидетельством чего являются многочисленные обращения граждан ко мне", – написала омбудсмен.

В частности, пишет Денисова, граждане в обращениях к ней критикуют медреформу, эпидемиологические меры в связи с COVID-19 и считают неконституционными соответствующие решения властей.

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Вадим Ребрина
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Людмила Денисова медреформа Уляна Супрун

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