Денисова "поймала" Москалькову в коридоре парламента Греции: фото

Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова все-таки добилась разговора с российским омбудсменом Татьяной Москальковой - поскольку Россия отказалась устраивать официальную встречу, Денисова остановила Москалькова в коридоре здания парламента Греции. Об этом сообщила в Facebook украинская омбудсмен.



Денисова пишет, что они с Москальковой обсудили вопросы медицинской помощи раненым военнопленным морякам и предназначенного им РФ обследования.

Реклама

"Я отметила, что обследование - это не лечение. Василий Сорока, Андрей Эйдер и Андрей Артеменко требуют немедленной госпитализации и квалифицированной помощи врачей, а не поверхностных осмотров", - пишет омбудсмен.

Также Денисова акцентировала внимание россиянки на ухудшении состояния здоровья Павла Гриба и Эдема Бекирова, который до сих пор не обеспечены полноценным лечением, несмотря на медицинские заключения о критическое состояние здоровья.

В ответ на уточненине со стороны Денисовой позиции Москальковой относительно обмена заключенными последняя сообщила, что у нее нет для этого мандата. А украинская омбудсмен напомнила ей, что представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов на последнем заседании заявил, что этим вопросом должна заниматься именно Москалькова.

Ранее сегодня сообщалось, что Москалькова отменила планировавшуюся ранее встречу с Денисовой - россиянке не понравился резкий тон последнего письма украинского омбудсмена.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman