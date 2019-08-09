Депутат от Слуги народа: Мы не хотим узурпации, но она возможна

Яременко Богдан Фото: facebook.com/Богдан Яременко

Избранный депутат от Слуги народа Богдан Яременко заявил, что в партии не хотят узурпации власти, "но понимают, что это может произойти". Об этом Яременко сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы не хотим узурпации, но понимаем, что это может произойти. Причем коллективная узурпация, узурпация партией ничем не лучше индивидуальной. Абсолютная власть, она же абсолютно коррумпирует и абсолютно развращает", - сказал он.

Яременко отметил, что предотвратить узурпацию должны законы об импичменте и снятии неприкосновенности.

При этом, по словам Яременко, президент Владимир Зеленский больше всего боится, что депутаты от Слуги народа начнут воровать.

"Он постоянно призывает этого не делать. И говорит об ответственности за это… Президент просит – иногда очень эмоционально, а иногда очень рационально - воздержаться от этого и предупреждает, какой у него пряник и какой кнут", - пояснил Яременко.

"Пряником" он назвал увеличение зарплаты депутат, но конкретные цифры назвать отказался.

Впервые в истории Украины в парламенте будет однопартийное большинство: Слуга народа получила более 226 депутатских мандатов. Депутаты партии смогут самостоятельно принимать законы и назначать членов правительства.

Ранее глава Слуги народа Дмитрий Разумков заявил, что украинцам не стоит бояться узурпации власти.