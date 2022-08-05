Депутаты Бундестага собрались посетить Тайвань

Делегация депутатов немецкого Бундестага планирует поездку на Тайвань. Об этом сообщает Tagesschau.

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Один из депутатов, комментируя запланированную поездку, сказал, что не хочет, чтобы их сдерживал "дышащий угрозами дракон", несмотря на напряженность в отношениях с Китаем после визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Комитет по правам человека Бундестага планирует поездку на Тайвань в конце октября. Немецкие депутаты заявили, что поездка не является реакцией на визит Пелоси на Тайвань, а планировалась уже давно.

Ожидается, что немецкие парламентарии с 22 по 30 октября посетят не только Тайвань, но и Японию и Гонконг.

В поездке могут принять участие депутаты от всех шести парламентских групп, а от двух крупнейших групп СДПГ и ХДС/ХСС, возможно, по два. Таким образом, в состав делегации войдут в общей сложности восемь депутатов.

2 августа 2022 года борт Нэнси Пелоси, за которым на трекере гражданских самолетов следили около 800 000 человек, на фоне апокалиптических прогнозов ("Китай собьет борт, начнется Третья мировая война") приземлился в Тайбэе.

Пекин осудил визит и начал масштабные военные учения около острова.

В Белом доме отметили, что реакция Китая на визит Пелоси была "более умеренной, чем ожидалось".

В ответ на учения Пекина США решили оставить на некоторое время вблизи Тайваня свой авианосец и ударную группу кораблей.

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Оксана Житнюк

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