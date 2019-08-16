Депутаты пригласят делегацию ПАСЕ на первое заседание Рады

Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На первое заседание Верховной Рады девятого созыва 29 августа будут приглашены девять межпарламентских делегаций, в том числе представители Парламентской ассамблеи Совета Европы. Такое решение было принято 15 августа на заседании подготовительной депутатской группы.

Список приглашенных на торжественное заседание Рады гостей зачитал представитель Оппозиционной платформы/За життя Нестор Шуфрич: Межпарламентский союз, Парламентская ассамблея Совета Европы, Европейский парламент, Парламентская ассамблея организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентское измерение Центрально-европейской инициативы, ПА ГУАМ, ПА ЕС Восточные соседи.

Представитель Европейской солидарности Ирина Геращенко отметила, что позиция их партии заключается в том, чтобы не направлять приглашения ПАСЕ, но решение - за подготовительной группой.

На это лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков сказал, что, по его мнению, "все-таки нужно пригласить коллег из Совета Европы".

При этом депутаты договорились, что подпишет письмо-приглашение действующий спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

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