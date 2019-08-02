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Волкер: Решение о возвращении России в ПАСЕ было ошибкой

Волкер: Решение о возвращении России в ПАСЕ было ошибкой - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.08.2019, 13:04

Спецпредставитель Госдепа США по Украине считает, что несмотря на решение ПАСЕ в Европе якобы усиливается сопротивление российской агрессии

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы было ошибкой и нанесло удар по авторитету организации. Об этом он сказал Тиждень.ua.

"Это была важнейшая организация по защите демократических институтов и прав человека в Европе, и такой шаг нанес большой ущерб ее авторитету", - считает топ-дипломат.

Однако, отметил Волкер, решение ПАСЕ не означает, что правительства европейских стран закрывают глаза на российскую агрессию. Он считает, что сопротивление усиливается.

"Роль России все больше рассматривается как отрицательная. И я думаю, что в Европе сопротивление ей на самом деле усиливается", - заявил спецпредставитель Госдепа.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации России без ограничений. Члены делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ выступили с совместным заявлением по этому поводу.

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Курт Волкер пасе
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