Десять главных новостей Украины и мира на 19:00 20 июля

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1. ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕДСТАВИЛ НОВОГО ГЛАВУ НБУ. От Кирилла Шевченко теперь ждут реальных кредитов для украинского бизнеса и доступного ипотечного кредитования для населения. (подробнее)

2. ДЕЛО ЭКС-ГЛАВЫ УКРАВТОДОРА. ДЕТАЛИ ОТ НАБУ: ЧТО ИЗВЕСТНО НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. В Национальном антикоррупционном бюро рассказали о подробностях дела, по которому в Польше задержали бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака. (подробнее)

3. НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ ПОЛИТИКУ СНИЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ СТАВКИ. В итоге это должно привести к удешевлению кредитов для конечного потребителя, конечного бенефициара и заемщиков банков (подробнее)

4. В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ ОБНАРУЖИЛИ ДАННЫЕ 20 МЛН ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ VPN-СЕРВИСОВ. Утечка данных продемонстрировала полное пренебрежение правилами безопасности, которое поставило под угрозу анонимность личных данных пользователей. (подробнее)

5. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОК АХМЕТОВА ЧЕРЕЗ СУД ИЗБАВИЛСЯ ОТ НАЛОГОВ НА 1,1 МЛРД ГРН. Поводом для отмены налоговых уведомлений стали ошибки налоговой службы в определении базы налогообложения. (подробнее)

6. ВПЕРВЫЕ ЗА ДВА ГОДА НАЦБАНК НЕ ВЫХОДИЛ С ИНТЕРВЕНЦИЯМИ НА МЕЖБАНК. 13-17 июля НБУ впервые с сентября 2018 года не проводил интервенции на межабнковском валютном рынке. (подробнее)

7. В КИТАЕ ПРОИЗОШЛА ВСПЫШКА КОРОНАВИРУСА: В ОДНОМ ИЗ МЕГАПОЛИСОВ ВВЕЛИ РЕЖИМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. Жителям запретили покидать дома, не работают торговые центры и остановлена работа метро. (подробнее)

8. НАПК ВЗЯЛОСЬ ЗА ДЕКЛАРАЦИИ ЗЕЛЕНСКОГО, ПОРОШЕНКО И БЫВШИХ ТОП-ЧИНОВНИКОВ: СПИСОК. В ведомстве объяснили, что главным основанием для проверки является высокая должность субъекта декларирования. Всего проверят 13 человек. (подробнее)

9. "ДИНАМО" УВОЛИЛО ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА МИХАЙЛИЧЕНКО. Вместе с Алексеем Михайличенко в отставку отправили и его ассистентов - Евтушенко, Михайлова, Федорова. В клубе недовольны уровнем игры команды. (подробнее)

10. ОКСФОРДСКАЯ ВАКЦИНА ОТ КОРОНАВИРУСА ВЫЗЫВАЕТ ИММУННЫЙ ОТВЕТ - ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. Проведенные в Оксфордском университете испытания вакцины показали, что инъекция приводит к выработке антител и Т-клеток, которые могут бороться с коронавирусом. (подробнее)

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