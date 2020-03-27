Десять главных новостей Украины и мира на 19:00 27 марта

1. ЗА ВРЕМЯ КАРАНТИНА В УКРАИНЕ СТАЛО БОЛЬШЕ БЕЗРАБОТНЫХ. Количество безработных в Украине в период карантина фактически увеличилось на 500 000 - 700 000 человек до 2,0-2,2 млн человек (подробнее).

2. МИНЗДРАВ ОБНАРОДОВАЛ ДАННЫЕ О ВОЗРАСТЕ УКРАИНЦЕВ, ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19. Более 50% заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 украинцев, у которых развились симптомы заболевания COVID-19 – в возрасте от 18 до 49 лет (подробнее).

3. УКРАИНА ПОДНЯЛАСЬ В ИНДЕКСЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ. Украина по итогам 2019 года поднялась на 13 позиций и заняла 134-е место из 180-ти в Индексе экономической свободы (подробнее).

4. МИНСКАЯ ВСТРЕЧА ТКГ СОСТОЯЛАСЬ ОНЛАЙН. В ОБСЕ заявили, что обсуждались аспекты, которые связаны c "особым статусом" ОРДЛО (подробнее).

5. МВФ ЗАЯВИЛ О ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ УКРАИНЫ. В Международном валютном фонде заявили об "очень хорошем прогрессе" в переговорах с Украиной о новой программе расширенного финансирования (EFF) для страны (подробнее).

6. В ОККУПИРОВАННОМ КРЫМУ С ПНЕВМОНИЕЙ ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ БОЛЕЕ 1000 ЧЕЛОВЕК. В больницах временно оккупированного Крыма с диагнозом ОРВИ находятся 1447 человек, из них у 1039 пациентов – пневмония. Подтверждены семь случаев заражения коронавирусом COVID-19 (подробнее).

7. МАУ ПОПРОСИЛА У ГОСУДАРСТВА СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ КРЕДИТ. В условиях простоя компания тратит на свое содержание $14,5 млн в месяц и просит помощи у государства для поддержания жизнедеятельности (подробнее).

8. ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВЕЛИКОБРИТАНИИ ЗАРАЗИЛСЯ КОРОНАВИРУСОМ. Тест на коронавирус Бориса Джонсона показал положительный результат. По его словам, у него легкие симптомы заболевания (подробнее).

9. FACEBOOK ЗАПУСКАЕТ В УКРАИНЕ ПРОВЕРКУ КОНТЕНТА НА ПРАВДИВОСТЬ. Facebook запускает программу фактчекинга контента в Украине. Помогать бороться с дезинформацией в украинском сегменте соцсети будут организации VoxCheck и StopFake (подробнее).

10. КОРОНАВИРУСОМ ЗАРАЗИЛСЯ НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ КИЕВА. Диагноз COVID-19 установлен у замглавы Нацполиции - начальника полиции Киева Андрея Крищенко (подробнее).

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