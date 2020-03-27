Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Десять главных новостей Украины и мира на 19:00 27 марта

Десять главных новостей Украины и мира на 19:00 27 марта - Фото
27.03.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. ЗА ВРЕМЯ КАРАНТИНА В УКРАИНЕ СТАЛО БОЛЬШЕ БЕЗРАБОТНЫХ. Количество безработных в Украине в период карантина фактически увеличилось на 500 000 - 700 000 человек до 2,0-2,2 млн человек (подробнее).

2. МИНЗДРАВ ОБНАРОДОВАЛ ДАННЫЕ О ВОЗРАСТЕ УКРАИНЦЕВ, ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19. Более 50% заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 украинцев, у которых развились симптомы заболевания COVID-19 – в возрасте от 18 до 49 лет (подробнее).

3. УКРАИНА ПОДНЯЛАСЬ В ИНДЕКСЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ. Украина по итогам 2019 года поднялась на 13 позиций и заняла 134-е место из 180-ти в Индексе экономической свободы (подробнее).

4. МИНСКАЯ ВСТРЕЧА ТКГ СОСТОЯЛАСЬ ОНЛАЙН. В ОБСЕ заявили, что обсуждались аспекты, которые связаны c "особым статусом" ОРДЛО (подробнее).

5. МВФ ЗАЯВИЛ О ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ УКРАИНЫ. В Международном валютном фонде заявили об "очень хорошем прогрессе" в переговорах с Украиной о новой программе расширенного финансирования (EFF) для страны (подробнее).

6. В ОККУПИРОВАННОМ КРЫМУ С ПНЕВМОНИЕЙ ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ БОЛЕЕ 1000 ЧЕЛОВЕК. В больницах временно оккупированного Крыма с диагнозом ОРВИ находятся 1447 человек, из них у 1039 пациентов – пневмония. Подтверждены семь случаев заражения коронавирусом COVID-19 (подробнее).

7. МАУ ПОПРОСИЛА У ГОСУДАРСТВА СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ КРЕДИТ. В условиях простоя компания тратит на свое содержание $14,5 млн в месяц и просит помощи у государства для поддержания жизнедеятельности (подробнее).

8. ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВЕЛИКОБРИТАНИИ ЗАРАЗИЛСЯ КОРОНАВИРУСОМ. Тест на коронавирус Бориса Джонсона показал положительный результат. По его словам, у него легкие симптомы заболевания (подробнее).

9. FACEBOOK ЗАПУСКАЕТ В УКРАИНЕ ПРОВЕРКУ КОНТЕНТА НА ПРАВДИВОСТЬ. Facebook запускает программу фактчекинга контента в Украине. Помогать бороться с дезинформацией в украинском сегменте соцсети будут организации VoxCheck и StopFake (подробнее).

10. КОРОНАВИРУСОМ ЗАРАЗИЛСЯ НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ КИЕВА. Диагноз COVID-19 установлен у замглавы Нацполиции - начальника полиции Киева Андрея Крищенко (подробнее).

Читайте также: 

Чаша смерти. Как церковь борется с коронавирусом и опаздывает

Вы - ваш самый безопасный сексуальный партнер: власти Нью-Йорка дали рекомендации о сексе

 

Медведева Наталия
Еще по теме
Напишите нам
главное за день
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 