Десять главных новостей Украины и мира на 19:00 4 июня

1. "ПЛЕНКИ МЕДВЕДЧУКА" ФИГУРИРУЮТ В УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ ПРОТИВ НЕГО. Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что записи разговоров одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука фигурируют в уголовных делах против него. (подробнее)

2. BITCOIN УПАЛ ИЗ-ЗА МЕМОВ ИЛОНА МАСКА. Курс самой крупной по капитализации криптовалюты Bitcoin в пятницу упал на 4% из-за постов в Twitter главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска. Миллиардер постил мемы о Bitcoin и Dogecoin. (подробнее)

3. РЫНОК NFT ОКАЗАЛСЯ ПУЗЫРЕМ И ЛОПНУЛ. Объем сделок на NFT рынке сократился на 90% за период начала мая-начало июня, и продажи в каждой отдельной категории почти полностью прекратились. (подробнее)

4. МИД О ДОПУСКЕ БОЕВИКОВ К ПРОТАСЕВИЧУ: ЛУКАШЕНКО БУДЕТ БОЛЬНО. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что диктатору Беларуси Александру Лукашенко "будет больно", если он пустит боевиков из Донбасса к захваченному беларускими силовиками журналисту Роману Протасевичу. (подробнее)

5. МИНСОЦПОЛИТИКИ ПОКАЗАЛ ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИЙ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ. В 2021 году под различные программы повышения пенсионных выплат подпадает 10,5 млн украинских пенсионеров. (подробнее)

6. ЕВРОСОЮЗ ЗАКРЫВАЕТ НЕБО ДЛЯ САМОЛЕТОВ ИЗ БЕЛАРУСИ. Европейский Союз запретит беларуским авиакомпаниям летать над своей территорией или приземляться в аэропортах ЕС. Соответствующее решение вступит в силу сегодня в полночь. (подробнее)

7. ФОНД NEFCO ОСТАНАВЛИВАЕТ ИНВЕСТИЦИИ В "ЗЕЛЕНУЮ" ЭНЕРГЕТИКУ УКРАИНЫ. Северная экологическая финансовая корпорация (NEFCO) останавливает финансирование новых проектов по возобновляемой энергетике в Украине из-за несоблюдения правительством прежних договоренностей. (подробнее)

8. ДАНИЯ ОСТАНОВИЛА ПРОКЛАДКУ ГАЗОПРОВОДА BALTIC PIPE. Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал экологическое разрешение на строительство балтийского газопровода Baltic Pipe – для Польши он альтернатива Газпрому. (подробнее)

9. ПУТИН ЗАЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРУБ ПЕРВОЙ НИТКИ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что строительство первой нитки российского газопровода Северный поток-2 завершено 4 июня. (подробнее)

10. РЕЗИДЕНЦИИ В КОНЧА-ЗАСПЕ И ПУЩЕ-ВОДИЦЕ ПОКИНУТ 20 БЫВШИХ ТОП-ЧИНОВНИКОВ. Об этом сказал Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что первые 20 человек, которые арендовали жилье в Конча-Заспе и Пуще-Водице, съедут из резиденций. (подробнее)

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