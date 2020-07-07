Десять главных новостей Украины и мира на 19:00 7 июля

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего – только важное

1. PLATTS GAS: ЕС ЗАПОЛНИЛ ГАЗОХРАНИЛИЩА, ГЛАВНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА - ПХГ УКРАИНЫ. Украинские подземные газохранилища (ПХГ) рассматриваются, как одна из главных альтернатив избежать скорого кризиса на европейском рынке хранения газа (подробнее).

2. НЕТ ПРЕТЕНЗИЙ К ЖИТЕЛЯМ КРЫМА И ОРДЛО, ПОЛУЧИВШИМ ПАСПОРТА РОССИИ – РЕЗНИКОВ. Министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что у Украины нет претензий к жителям временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, которые получили российские паспорта, поскольку они являются заложниками ситуации (подробнее).

3. НАЗНАЧЕНА ВРИО ГЛАВЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМИТЕТА. ЧТО О НЕЙ ИЗВЕСТНО. Обязанности главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) с 6 июля исполняет первая заместитель главы ведомства Ольга Пищанская. Ее назначили на должность первого замглавы АМКУ в сентябре 2019 года (подробнее).

4. КОРОНАВИРУС. ВТОРЫЕ СУТКИ ПОДРЯД ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 600 СЛУЧАЕВ. За прошедшие сутки, 6 июля, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 564 человек (из них 19 детей и 16 медиков), 197 пациентов госпитализировали (подробнее).

5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ УКРАИНЫ ВЫРОСЛИ ДО УРОВНЯ 2012 ГОДА. На 1 июля международные резервы Украины превысили $28,5 млрд (в эквиваленте), что на 12,4% больше, чем месяцем ранее (подробнее).

6. КУЛЕБА: СЕЙЧАС УКРАИНЦАМ РАЗРЕШЕН ВЪЕЗД В 23 СТРАНЫ – СПИСОК. Украинцы могут сейчас въехать в 23 страны, в части из них действуют некоторые ограничения в связи с пандемией коронавируса (подробнее).

7. ГАЗПРОМ В МАЕ ПРОДАВАЛ ГАЗ В ЕВРОПУ ПО ЦЕНЕ НИЖЕ УРОВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ. Средняя цена экспортного газа Газпрома, транспортируемого в ЕС, упала до $94 за 1000 куб.м (подробнее).

8. У ЗЕЛЕНСКОГО ВЫСТУПИЛИ ЗА КОНСТИТУЦИОННОСТЬ ЯЗЫКОВОГО ЗАКОНА. Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что Владимир Зеленский считает - оснований для признания закона о государственном языке неконституционным нет (подробнее).

9. ПРИВАТБАНК НЕ СМОГ ОТСУДИТЬ 247 АЗС У КОМПАНИЙ КОЛОМОЙСКОГО. Северный апелляционный хозяйственный суд 23 июня отказался удовлетворить апелляцию ПриватБанка и оставил без изменений решение суда предыдущей инстанции в деле о расторжении договоров лизинга 247 АЗС, переданных связанным с "приватовцами" компаниям (подробнее).

10. ЛЕСНОЙ ПОЖАР В ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ: ОДИН ПОГИБШИЙ, БОЛЕЕ 100 ДОМОВ СГОРЕЛИ - ВИДЕО. В Луганской области горят леса, жителей двух сел эвакуируют, один человек погиб, девять госпитализированы (подробнее).

Читайте также: Незаметная сенсация. Фонд гарантирования могут признать неконституционным. Дальше – хаос и новые суды за Приват

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.