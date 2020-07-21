Десять главных новостей Украины и мира на 19:00 на 21 июля

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего – только важное

1. В ЛУЦКЕ ВООРУЖЕННЫЙ МУЖЧИНА УГРОЖАЕТ ВЗОРВАТЬ АВТОБУС С ЗАЛОЖНИКАМИ - ФОТО. В центре Луцка вооруженный мужчина взял в заложники рейсовый автобус с пассажирами и угрожает его взорвать. Все главные новости в хронике LIGA.net (подробнее).

2. КОНГРЕСС США ОДОБРИЛ УСИЛЕНИЕ САНКЦИЙ ПРОТИВ УЧАСТНИКОВ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2. Палата представителей Конгресса США проголосовала за приятие поправок к оборонному бюджету страны на 2021 год о введении санкций против участников строительства газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток (подробнее).

3. КОРОНАВИРУС И ПУТЕШЕСТВИЯ. УКРАИНЦАМ РАЗРЕШИЛИ ВЪЕЗД ЕЩЕ В 13 СТРАН – СПИСОК. Из Украины можно въехать в 39 стран, в некоторых из них могут действовать ограничения и правила, введенные из-за пандемии коронавируса (подробнее).

4. IKEA УДВАИВАЕТ МОЩНОСТИ ОНЛАЙН-МАГАЗИНА В УКРАИНЕ. Крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома - шведская компания IKEA - расширяет мощности украинского онлайн-магазина (подробнее).

5. ЭЛЕКТОРАТ. НА ВЫБОРАХ В ИЮЛЕ В РАДУ ПРОШЛИ БЫ ПЯТЬ ПАРТИЙ: ЛЯШКО ДОГОНЯЕТ ЛИДЕРОВ – ОПРОС. Если бы выборы в парламент состоялись в середине лета-2020, кресла в сессионном зале Раде поделили бы депутаты пяти партий: пятипроцентный барьер теперь преодолевает Радикальная партия Ляшко (подробнее).

6. ДЕЛО НА 6,5 МЛРД ГРН. ЕЩЕ ОДНА ТАБАЧНАЯ КОМПАНИЯ ПРОИГРАЛА СУД АМКУ. 20 июля Хозяйственный суд Киева отклонил претензии компаний Империал Тобакко Юкрейн и Империал Тобакко Продакшн Украина к Антимонопольному комитету Украины (подробнее).

7. ДЕЛО ГЛАВЫ УКРАВТОДОРА. НОВАКУ ВРУЧИЛИ УКРАИНСКОЕ ПОДОЗРЕНИЕ. Центральное антикоррупционное бюро (Польша) по поручению НАБУ и САП в рамках совместной следственной группы 21 июля сообщили бывшему и.о. главы Укравтодора Славомиру Новаку о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.368 Уголовного кодекса (подробнее).

8. РЕКОРДНЫЙ ПРОЦЕНТ УКРАИНЦЕВ НЕДОВОЛЕН РАБОТОЙ ЗЕЛЕНСКОГО - ОПРОС РЕЙТИНГА. 59% украинцев недовольны работой президента Владимира Зеленского. 37% опрошенных довольны деятельностью главы государства (подробнее).

9. ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИНЯЛА ЗАКОН О СНИЖЕНИИ И КОМПЕНСАЦИИ "ЗЕЛЕНОГО" ТАРИФА. Верховная Рада приняла закон о снижении "зеленого" тарифа и компенсацию не менее 20% выплат по нему из государственного бюджета (подробнее).

10. УДАР ПО PROZORRO. ВЕРХОВНАЯ РАДА ОДОБРИЛА ЗАКОН О ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА. Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №3739 "О внесении изменений в Закону Украины "О публичных закупках", так называемый "закон о локализации" (подробнее).

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Арина Толина

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