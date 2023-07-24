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Десятки БПЛА. Генерал ВСУ показал результативность одной системы ПВО на севере — фото

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2023, 13:31
Десятки БПЛА. Генерал ВСУ показал результативность одной системы ПВО на севере — фото - Фото
Сергей Наев (Фото: пресс-служба Объединенных сил)

Командующий Объединенных сил Сергей Наев рассказал об усилении противовоздушной обороны на северных границах Украины. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба военачальника.

По его словам, украинская ПВО серьезно зависит от военной помощи союзников, а поэтому командование повышает уровень покрытия объектов критической инфраструктуры, исходя из имеющихся ресурсов. 
Он отметил, что в Сумской области постепенно усиливают систему ПВО, задействованы несколько огневых групп с крупнокалиберными пулеметами, а также коллиматорными и тепловизионными прицелами, чтобы сбивать цели ночью. 

"Группы также оборудованы прожекторами. Находясь на одной из огневых позиций, лично наблюдал работу экипажей этих мобильных огневых групп во время нападения беспилотников. Но чтобы украинское небо было более защищенным, необходима дополнительная помощь от партнеров", — заявил генерал.

На опубликованном снимке можно увидеть каркас командного пункта, пусковой установки или радара, где нанесены сбитые цели врага — десятки ударных и разведывательных беспилотников. 

  • В ночь на 23 июля страна-террорист Россия нанесла массированный ракетный удар по Одессе. В результате атаки есть жертвы среди местных жителей и разрушения.
  • В частности, пострадал крупнейший православный храм в центре Одессы – Спасо-Преображенский собор. Собор был восстановлен в 2000-е годы, оригинальный храм разрушили большевики в 1936 году.
  • Во время российской атаки Воздушным силам удалось сбить 9 из 19 ракет захватчиков. Ранее пресс-секретарь Воздушных сил объяснял, что для противодействия ракетам "Оникс" необходимо уничтожать их пусковые установки в Крыму, а Х-22 способны сбивать новейшие западные комплексы ПВО.

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Дмитрий Гриниченко
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