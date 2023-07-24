Десятки БПЛА. Генерал ЗСУ показав результативність однієї системи ППО на півночі — фото

Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв розповів про посилення протиповітряної оборони на північних кордонах України. Відповідне повідомлення опублікувала пресслужба воєначальника.

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За його словами, українська ППО серйозно залежить від військової допомоги союзників, а тому командування підвищує рівень покриття об'єктів критичної інфраструктури, зважаючи на наявні ресурси.

Він зазначив, що в Сумській області поступово посилюють систему ППО, залучено декілька вогневих груп із великокаліберними кулеметами, а також коліматорними та тепловізійними прицілами, щоб збивати цілі вночі.

"Групи також обладнані прожекторами. Перебуваючи на одній із вогневих позицій, особисто спостерігав роботу екіпажів цих мобільних вогневих груп під час нападу безпілотників. Але щоб українське небо було більш захищеним, необхідна додаткова допомога від партнерів", — заявив генерал.

На опублікованому знімку можна побачити каркас командного пункту, пускової установки або радара, де нанесено збиті цілі ворога — десятки ударних і розвідувальних безпілотників.

У ніч проти 23 липня країна-терорист Росія завдала масованого ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки є жертви серед місцевих жителів та руйнування.

Зокрема, постраждав найбільший православний храм у центрі Одеси – Спасо-Преображенський собор. Собор було відновлено у 2000-ті роки, оригінальний храм зруйнували більшовики у 1936 році.

Під час російської атаки Повітряним силам вдалося збити 9 із 19 ракет загарбників. Раніше прессекретар Повітряних сил пояснював, що для протидії ракетам "Онікс" необхідно знищувати їхні пускові установки в Криму, а Х-22 здатні збивати новітні західні комплекси ППО.

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