Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 14 апреля

1. СБУ ЗАДЕРЖАЛА СВОЕГО ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ЗА СВЯЗИ С ФСБ. Шайтанову готовят подозрение в госизмене. Его подозревают в совершении терактов и планировании убийства добровольца Адама Осмаева (подробнее).

2. В УКРАИНЕ 3372 ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19, ЗА СУТКИ ВЫЯВЛЕНО 270 НОВЫХ СЛУЧАЕВ. По данным Центра общественного здоровья на 09:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 98 летальных. Выздоровело 119 человек (подробнее).

3. АВСТРИЯ И ИТАЛИЯ ЧАСТИЧНО ОСЛАБЛЯЮТ КАРАНТИН. В этих странах смогут открыться некоторые заведения, например, книжные и строительные магазины. Однако в Италии часть регионов воспользовалась правом не отменять карантин (подробнее).

4. САП СООБЩИЛА МЭРУ ОДЕССЫ О НОВОМ ПОДОЗРЕНИИ. Труханов не указал в декларации за 2017 год имущество жены на 16,3 млн грн, считают в САП. В прокуратуре напомнили, что в данный момент в ВАКС слушаются еще два дела против Труханова (подробнее).

5. ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ УДАЛОСЬ ПОТУШИТЬ. В тушении огня "очень помог дождь". Уровень радиационного фона в норме. Пожар в Зоне отчуждения ликвидировали в течение десяти суток (подробнее).

6. ОПЕК+ ДОГОВАРИВАЕТСЯ О ВДВОЕ БОЛЬШЕМ СОКРАЩЕНИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ. По словам Трампа, ОПЕК+ намерена сократить добычу нефти на 20 млн баррелей в сутки. Сделка ОПЕК+ невыгодна РФ. Рекордное снижение добычи откинет РФ на уровень добычи 17-летней давности (подробнее).

7. ПРИВАТБАНК ВВОДИТ КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ НА ИПОТЕКУ И АВТОКРЕДИТЫ. Банк предлагает клиентам, которые из-за карантина столкнулись с финансовыми трудностями, перенести сроки очередных платежей до 31 июля. Для оформления отсрочки выплат надо заполнить заявку на сайте банка (подробнее).

8. МВФ ПРОГНОЗИРУЕТ ПАДЕНИЕ ВВП УКРАИНЫ НА 7,7%. После падения ВВП, в 2021 году экономика вырастет на 3,6%. Инфляция в 2020 году может составить 4,5%, в следующем - 7,2%. Безработица вырастет до 10,1%, в 2021 году она может сократиться до 9,3% (подробнее).

9. ДТЭК АХМЕТОВА ОСТАНОВИТ КРУПНЕЙШУЮ В УКРАИНЕ УГОЛЬНУЮ ШАХТУ. Шахту Павлоградуголь выводят в простой с 20 апреля. Она остановится как минимум на две недели. Причина - "тотальные неплатежи, отсутствие возможности заплатить за перевозку угля и покупку материалов" (подробнее).

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