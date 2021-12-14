Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 14 декабря

1. НОВЫЙ КАНЦЛЕР АВСТРИИ ПОДДЕРЖАЛ ЗАПУСК СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2. В Австрии новый канцлер Карл Негаммер выступил за запуск Северного потока-2. По его словам, российский газопровод "является важным проектом, который дает Европейскому Союзу безопасность поставок" (подробнее).

2. ДЕЛО ПРИВАТБАНКА: СУД ОТМЕНИЛ СКАНДАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ В ПОЛЬЗУ КОЛОМОЙСКОГО. Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного административного суда города Киева, которым был удовлетворен иск кипрской Triantal Investments, подконтрольной бывшему акционеру ПриватБанка Игорю Коломойскому, и отменено решение Национального банка об определении связанных с Приватбанком лиц (подробнее).

3. СКОЛЬКО УКРАИНЦЕВ ОФОРМИЛИ ЗАЯВКИ НА 1000 ГРН ЗЕЛЕНСКОГО ЗА ПЕРВЫЕ СУТКИ. Два миллиона украинцев записались на пилот программы "єПідтримка" по выплате 1000 грн после получения двух доз вакцины от COVID-19 (подробнее).

4. ЕС ХОЧЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ДОЛГОСРОЧНЫХ ГАЗОВЫХ КОНТРАКТОВ С РОССИЕЙ – BLOOMBERG. Европейский Союз планирует установить жесткий крайний срок для расторжения долгосрочных контрактов на импорт природного газа в рамках своего "зеленого" перехода (подробнее).

5. ЗЕЛЕНСКИЙ О ТРЕБОВАНИЯХ ПУТИНА ПО НАТО: МЫ ОТДАЛИ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ, ГАРАНТИИ – НА ПОМОЙКЕ. Украина отказалась в 1990-х от ядерного оружия, а гарантии безопасности, в том числе от России, были "выброшены на помойку". Так на требование лидера РФ Владимира Путина не брать Украину в НАТО отреагировал президент Владимир Зеленский в интервью итальянской La Repubblica (подробнее).

6. РЕЖИМ ЛУКАШЕНКО ДАЛ 18 ЛЕТ ТЮРЬМЫ МУЖУ ТИХАНОВСКОЙ. В Беларуси суд приговорил оппозиционера Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима (подробнее).

7. ВЕРХОВНАЯ РАДА УТВЕРДИЛА ЛЬГОТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ДІЯ.CITY: ЧТО ОН ПРЕДУСМАТРИВАЕТ. Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс о стимулировании развития цифровой экономики в Украине (№ 5376). "За" проголосовали 285 парламентариев (подробнее).

8. СОЛДАТЫ НАТО БУДУТ. РАДА ПОДДЕРЖАЛА ДОПУСК ИНОСТРАННЫХ ВОЕННЫХ В УКРАИНУ В 2022 ГОДУ. Верховная Рада поддержала законопроект о допуске иностранных военных в Украину в 2022 году для участия в многонациональных учениях (подробнее).

9. ВЕРХОВНАЯ РАДА УСТАНОВИЛА НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ ФИНКОМПАНИЙ И ЛОМБАРДОВ. Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5065 "О финансовых услугах и финансовых компаниях". "За" проголосовали 248 народных депутатов (подробнее).

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Вадим Ребрина

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