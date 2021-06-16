Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 16 июня

1. ЭПИДЕМИЯ СТАБИЛЬНА. В УКРАИНЕ СНОВА ВЫЯВИЛИ БОЛЕЕ 1000 ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19, ЛИДЕР – КИЕВ. За сутки 15 июня в Украине выявили 1045 заболевших коронавирусом (днем ранее – 1014), больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (256) (подробнее).

2. "РАНЕЕ ТАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ НЕ ДЕЛАЛОСЬ". КРЕМЛЬ УСЛЫШАЛ СИГНАЛ БАЙДЕНА ОБ УКРАИНЕ В НАТО. В Кремле приняли к сведению заявление американского президента Джо Байдена после саммита НАТО о том, что российская гибридная война и оккупация части территории Украины не исключают будущего вхождения страны в Североатлантический альянс (подробнее).

3. ФРАКЦИЯ ГОЛОС РАСКОЛОЛАСЬ: 10 НАРДЕПОВ ЗАЯВИЛИ О СОЗДАНИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Десять нардепов, половина фракции Голос, заявили о создании отдельной депутатской группы Справедливость. При этом нардепы не заявляли о выходе из фракции (подробнее).

4. FITCH RATINGS УЛУЧШИЛ ПРОГНОЗ РОСТА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В ЭТОМ ГОДУ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста мировой экономики в 2021 году до 6,3% (подробнее).

5. РЕГУЛЯТОР УВЕЛИЧИЛ МАКСИМАЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ЦЕН НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ. Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на заседании в среду увеличила максимальные предельные цены на рынке электроэнергии "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке (подробнее).

6. "ВРЕМЯ ВЫПОЛНЯТЬ ОБЕЩАНИЯ". США И ЕС ПРИЗВАЛИ УКРАИНУ СДЕЛАТЬ ОТБОР СУДЕЙ НЕЗАВИСИМЫМ. Посольство США и делегация Европейского Союза выступили с совместным заявлением. В нем они отметили, что комиссии по отбору судей и членов антикоррупционных организаций должны быть независимыми – только так Украины сможет в полной мере реализовать судебную реформу (подробнее).

7. ПОЖИЛОЙ ВОЗРАСТ. МИНСЦОПОЛИТИКИ ПОКАЗАЛО ГРАФИК СТАРЕНИЯ УКРАИНЦЕВ ДО 2030 ГОДА. К 2025 году 25% населения Украины будут составлять жители возрастом старше 60 лет, доля населения категории "65+" составит 18,4% (подробнее).

8. ЗАКОНЫ О "ЕВРОБЛЯХАХ" ВСТУПИЛИ В СИЛУ: СКОЛЬКО СТОИТ ЛЬГОТНАЯ РАСТАМОЖКА. 15 июня вступили в силу два закона о льготной растаможке автомобилей с европейскими номерами – 4643-д и 4644-д (подробнее).

9. ГОСТАМОЖНЯ ОТКРЫЛА ДОСТУП К ДАННЫМ ОБ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ КОМПАНИЙ. Государственная таможенная служба открыла для свободного доступа набор данных об экспортно-импортных операциях субъектов внешнеэкономической деятельности (подробнее).

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Вадим Ребрина

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