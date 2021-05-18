Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 18 мая

1. В УКРАИНЕ ПОЯВИТСЯ ПЕРЕРАСЧЕТ ЗА НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Кабинет министров готовит перерасчет стоимости коммунальных услуг при их некачественном предоставлении. В течение 15 календарных дней продлятся электронные консультации с общественностью относительно проекта постановления. (подробнее)

2. ОПУБЛИКОВАНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА США. Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис отчитались о доходах за 2020 год, опубликовав налоговые декларации. Байден вместе с супругой Джилл за год получили $607 336 дохода. (подробнее)

3. В КИЕВЕ СТАЛО ПОЧТИ НА 300 МИЛЛИОНЕРОВ БОЛЬШЕ. Число жителей Киева, задекларировавших доход выше 1 млн грн увеличилось за год на 272 человека до 3502 человек. (подробнее)

4. НБУ, VISA И MASTERCARD ОДОБРИЛИ СНИЖЕНИЕ КОМИССИИ ИНТЕРЧЕЙНДЖ. Национальный банк Украины совместно с международными платежными системами Visa и Mastercard будут работать над усилением конкуренции на платежном рынке Украины. Стороны подписали соответствующий меморандум. (подробнее)

5. ОФИС ВЕНЕДИКТОВОЙ ОБЖАЛОВАЛ ДОМАШНИЙ АРЕСТ МЕДВЕДЧУКА. ОГП подал апелляцию на решение Печерского суда о домашнем аресте Медведчука. Прокуроры настаивают, чтобы его отправили в СИЗО с правом выхода под залог 300 млн грн. (подробнее)

6. ВЕРХОВНАЯ РАДА УЗАКОНИЛА ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННЫЕ АУКЦИОНЫ. Депутаты Верховной Рады 272 голосами поддержали в целом законопроект о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности через электронные аукционы. (подробнее)

7. УВОЛЕН МИНИСТР ИНФРАСТРУКТУРЫ КРИКЛИЙ. Верховная Рада проголосовала за отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия. Отставку поддержали 284 депутата. (подробнее)

8. УВОЛЕН МИНИСТР ЭКОНОМИКИ ПЕТРАШКО. Верховная Рада уволила Игоря Петрашко с должности министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства. За такое решение проголосовали 280 народных депутатов. (подробнее)

9. УВОЛЕН МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТЕПАНОВ. Верховная Рада отправила министра здравоохранения Максима Степанова в отставку. Соответствующее решение Рады поддержали 292 народных депутата. (подробнее)

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Наталия Медведева

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