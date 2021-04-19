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Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 19 апреля

19.04.2021, 19:00
Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 19 апреля - Фото

1. COVID. ЗА СУТКИ ВЫЯВИЛИ 6500 НОВЫХ СЛУЧАЕВ, С НАЧАЛА ЭПИДЕМИИ ЗАБОЛЕЛИ ПОЧТИ 2 МЛН ЧЕЛОВЕК. За прошедшие сутки, 18 апреля, в Украине выявили 6506 заболевших коронавирусом (сутками ранее – 10 282), больше всего в – Днепропетровской области (подробнее).

2. США ГОТОВЫ РАСШИРЯТЬ ДОЛГОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ – BLOOMBERG. США, по данным источников издания, готовят ужесточение санкций в отношении российского суверенного долга (подробнее).

3. ДАТАГРУП ПОЛУЧИЛА КРЕДИТ ЕБРР НА ПОКУПКУ И РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ ВОЛЯ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит кредит на $65 млн в гривневом эквиваленте компании Датагруп. Кредитные средства будут в первую очередь использованы для приобретения компании Воля (подробнее).

4. КОЛОМОЙСКИЙ ПОКУПАЛ В США ЗАВОДЫ И НЕБОСКРЕБЫ ЗА ДЕНЬГИ ПРИВАТБАНКА – РАССЛЕДОВАНИЕ. Украинские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов к 2015 году владели в США 13 сталелитейными заводами, пятью офисными небоскребами, двумя офисными парками и отелем. Их они покупали за деньги, выведенные с АО "ПриватБанк" (подробнее).

5. НАФТОГАЗ ПОДАЛ ИСК ПРОТИВ КАБМИНА: ТРЕБУЕТ 4,5 МЛРД ГРН КОМПЕНСАЦИЙ. НАК "Нафтогаз Украины" подала иск в суд против Кабинета министров и Госказначейства. Нафтогаз хочет получить от Кабмина 4,491 млрд грн в качестве "возмещения нанесенного вреда" (подробнее).

6. ОБЪЕМ ОВГЗ В БАНКАХ ПРЕВЫСИЛ БЕЗОПАСНЫЙ ПОРОГ – ГЛАВА НБУ. Предел портфеля облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в банковской системе до наступления эффекта вытеснения в 35% от депозитов нарушен (подробнее).

7. ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ. ВЕРТОЛЕТ NASA СОВЕРШИЛ ПОЛЕТ НА ДРУГОЙ ПЛАНЕТЕ – ФОТО И ВИДЕО С МАРСА. 19 апреля в примерно в 13:50 по киевскому времени пришло первое подтверждение, что Аэрокосмическое управление США успешно выполнило на Марсе тест-полет миниатюрного вертолета Ingenuity, который туда доставлен вместе с ровером Perseverance (подробнее).

8. ХВАТИТ НА СЧИТАНЫЕ ДНИ. В УКРЗАЛИЗНЫЦЕ СООБЩИЛИ О КРИТИЧЕСКИ НИЗКИХ ЗАПАСАХ ДИЗТОПЛИВА. Актуальных запасов дизельного топлива "АО Укрзализныця" хватит на четыре дня работы ж/д транспорта (подробнее).

9. ЧЕХИЯ О ДЕЙСТВИЯХ РОССИИ: ЭТО ФАКТИЧЕСКИ КОНЕЦ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ НАМИ. "Изгнание послов" может фактически рассматриваться Чехией как "конец дипломатических отношений" с РФ, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек (подробнее).

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Вадим Ребрина
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