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Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 2 ноября

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2021, 19:00
Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 2 ноября - Фото

1. НЕКОТОРЫЕ MACBOOK PRO ВЫХОДЯТ ИЗ СТРОЯ ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ ДО НОВОЙ MACOS MONTEREY‌. Сайт MacRumors сообщает, что обновление macOS Monterey‌ на MacBook Pro с процессором Intel может вывести из строя ноутбук. Пока компания Apple пока не ответила на запросы журналистов, как избежать этой неприятности и что делать, если она случилась (подробнее).

2. РЕЙТИНГ ЗЕЛЕНСКОГО УПАЛ НА 6% С НАЧАЛА СЕНТЯБРЯ – ОПРОС РЕЙТИНГА. Электоральный рейтинг президента Владимира Зеленского в октябре упал на 6% по сравнению с началом сентября, но он сохраняет почти двукратный отрыв от соперников (подробнее).

3. МИНИСТР ЭКОНОМИКИ ЛЮБЧЕНКО ПОДАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТСТАВКЕ. Министр экономики Алексей Любченко подал в отставку. С соответствующим заявлением он обратился к аппарату Верховной Рады (подробнее)

4. ЛИДИРУЕТ СЛУГА НАРОДА. В РАДУ ПРОХОДЯТ ЧЕТЫРЕ ПАРТИИ, ЕЩЕ ТРИ НА ГРАНИ – ОПРОС. Слуга народа и Европейская солидарность лидируют в рейтинге политических партий. Вместе с ними в Раду бы прошли ОПЗЖ и Батькивщина. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг (подробнее).

5. В УКРАИНСКИЕ ПОРТЫ ИДУТ ПЯТЬ СУДОВ С 280 000 ТОНН УГЛЯ ИЗ США – СМИ. Центрэнерго ожидает получить 72 000 тонн угля до 14 ноября, а затем до 25 ноября – еще 66 000 тонн (подробнее).

6. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ УКАЗ О САНКЦИЯХ ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ СЕТИ СУПЕРМАРКЕТОВ MERE. Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных экономических санкций против руководителей и владельцев российской сети супермаркетов Mere (подробнее).

7. ЗЕЛЕНСКИЙ ВСТРЕТИЛСЯ С БАЙДЕНОМ И ГЕНСЕКОМ НАТО В ГЛАЗГО: ГОВОРИЛИ О ДОНБАССЕ. У президента Владимира Зеленского в Глазго был разговор с президентом США Джо Байденом, во время которого обсуждалась ситуация на Донбассе. Также Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом (подробнее).

8. ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИНЯЛА ГОСБЮДЖЕТ-2022 В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ. 2 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении проект госбюджета на 2022 год. Документ поддержали 273 парламентария (подробнее).

9. "АВАРИЙНАЯ ПОМОЩЬ". УКРАИНА ЗАПРОСИЛА ПОСТАВКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ У БЕЛАРУСИ. Во вторник, 2 ноября, системный оператор Укрэнерго запросил аварийную помощь у Беларуси на поставку электроэнергии мощностью 500 МВт для поддержания энергосистемы Украины (подробнее).

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Вадим Ребрина
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