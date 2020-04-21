Десять главных новостей Украины и мира на 19:00 21 апреля

1. РОССИЯ ИСКЛЮЧИЛА ДВУХ УКРАИНСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ ИЗ САНКЦИОННОГО СПИСКА. Речь идет о нардепе, совладельце холдинга Метинвест Вадиме Новинском и нардепе, совладельце одной из крупнейших ломозаготовительных компаний, ООО УкрМет, Андрее Киселеве (подробнее).

2. КИМ ЧЕН ЫН "В СЕРЬЕЗНОЙ ОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ" – CNN. Северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну после операции на сердечно-сосудистой системе "угрожает серьезная опасность" (подробнее).

3. МИНЗДРАВ ПРЕДЛОЖИТ ПРОДЛИТЬ КОРОНАВИРУСНЫЙ КАРАНТИН ДО 12 МАЯ. Минздрав предложит правительству продлить карантин в Украине до 12 мая, одновременно смягчив ряд ограничительных мер (подробнее).

4. НАФТОГАЗ ПРИВЛЕК ИНОСТРАННОГО ИНВЕСТОРА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОБЫЧИ ГАЗА. Международная компания Expert Petroleum стала партнером и инвестором группы Нафтогаз. Она инвестирует 1 млрд грн в течение пяти лет в добычу газа на истощенных месторождениях в Западной Украине (подробнее).

5. "ОТВЕЧУ ЖЕСТКО". ТРУБА ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕМУ ГОТОВЯТ ПОДОЗРЕНИЕ. Экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил о якобы готовящемся против него подозрении. От какого органа и по какому делу, не уточнил (подробнее).

6. ПОД КИЕВОМ ПОСТРОЯТ ЗАВОД АВТОМОБИЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ. ООО "Костал Украина" планирует построить завода по производству мехатронных изделий (автомобильная электроника) на территории Дударковского сельского совета (подробнее).

7. БОРЬБА С COVID-19. МЕДИКИ КИЕВА ПОЛУЧАЮТ ЗАРПЛАТЫ ДО 50 000 ГРН – КЛИЧКО. Столичные врачи, работающие с пациентами с подозрением на коронавирус и с больными COVID-19, за март получили зарплату от 30 000 до 50 000 грн (подробнее).

8. ЧЕРЕЗ ТИХИЙ "БЕШЕНЫЙ" ПРОЛИВ. УКРАИНЦЫ ДОБРАЛИСЬ ДО АНТАРКТИДЫ – ФОТО. 25-я украинская антарктическая экспедиция добралась до станции "Академик Вернадский", несмотря на тяжелый путь, который откладывался из-за пандемии коронавируса (подробнее).

9. УКРАИНСКАЯ КОМПАНИЯ ПРЕДСТАВИЛА РОБОТА-ПОЛИЦЕЙСКОГО. В Украине разработали робота, который может патрулировать улицы и даже применять слезоточивый газ (подробнее).

10. ЗЕЛЕНСКИЙ ПЛАНИРУЕТ РЯД КАДРОВЫХ РЕШЕНИЙ В ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА. Президент Владимир Зеленский планирует уволить заместителя главы Офиса президента Анну Коваленко. Кроме того, под кадровое сокращение может попасть и глава директората по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Апаршин (подробнее).

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