"Отвечу жестко". Труба заявил, что ему готовят подозрение

Экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил в Telegram о якобы готовящемся против него подозрении. От какого органа и по какому делу, не уточнил.
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"В ближайшее время власть собирается сообщить мне о подозрении. Вызов принимаю. Я отвечу жестко", - написал он.
Пресс-служба Офиса генпрокурора по состоянию на 12:00 была недоступна для комментария.
Офис генпрокурора в январе открыл дело против Трубы по двум статьям Уголовного кодекса: 343 (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и 387 (разглашение данных досудебного следствия).