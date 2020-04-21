"Отвечу жестко". Труба заявил, что ему готовят подозрение

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил в Telegram о якобы готовящемся против него подозрении. От какого органа и по какому делу, не уточнил.

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"В ближайшее время власть собирается сообщить мне о подозрении. Вызов принимаю. Я отвечу жестко", - написал он.

Пресс-служба Офиса генпрокурора по состоянию на 12:00 была недоступна для комментария.

Офис генпрокурора в январе открыл дело против Трубы по двум статьям Уголовного кодекса: 343 (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и 387 (разглашение данных досудебного следствия).

В сентябре 2019 года Труба заявил о том, что нашел прослушку в своем кабинете.

Через два месяца в ноябре в анонимном телеграм-канале "Трубу прорвало" опубликовали аудиозаписи, которые якобы зафиксировала прослушка. На них Труба якобы ведет разговоры с главой Офиса президента Андреем Богданом и другими лицами о ходе расследования разных дел, в частности против пятого президента Петра Порошенко. Труба избегает ответа на вопрос