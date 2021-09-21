Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 21 сентября

1. "НУЖНО ТРЕБОВАТЬ". ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИБЫЛ В НЬЮ-ЙОРК И НАЗВАЛ ЦЕЛЬ ВИЗИТА НА ГА ООН – ВИДЕО. В ночь на 21 сентября по киевскому времени президент Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. По словам главы государства, цель – не просто говорить о деоккупации захваченных Россией украинских территорий, "но и требовать соответствующих действий" (подробнее).

2. ХУДШИЙ ДЕНЬ ЗА ГОД. РЫНКИ США УПАЛИ ИЗ-ЗА РИСКА БАНКРОТСТВА КРУПНЕЙШЕГО ДЕВЕЛОПЕРА КИТАЯ. Понедельник, 20 сентября, стал худшим днем для американского рынка почти за год. На рынке акций начались распродажи из-за опасений инвесторов по поводу банкротства китайского девелопера Evergrande (подробнее).

3. МИССИЯ МВФ НАЧИНАЕТ СВОЮ РАБОТУ В УКРАИНЕ. Международный валютный фонд начал онлайн-миссию в Украине по пересмотру программы stand-by и выдачи нового транша (подробнее).

4. ТРОЕ НЕЗАВИСИМЫХ ЧЛЕНОВ НАБСОВЕТА И ДВА ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ УВОЛЬНЯЮТСЯ ИЗ НАФТОГАЗА – ЭП. Члены Наблюдательного совета объявили о своем намерении уйти еще 7 сентября. Согласно закону, они должны были продолжить выполнять свои обязанности еще две недели — до 21 сентября (подробнее).

5. РОССИЯ ВИНОВНА В УБИЙСТВЕ ЛИТВИНЕНКО. АГЕНТЫ ДЕЙСТВОВАЛИ ПОД КОНТРОЛЕМ ВЛАСТЕЙ РФ – ЕСПЧ. Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за убийство экс-сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко, который был отравлен полонием-210 в Великобритании в 2006 году (подробнее).

6. КАРАНТИН. С 23 СЕНТЯБРЯ ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ БУДЕТ ВВЕДЕНА ЖЕЛТАЯ ЗОНА. Решение Госкомиссии по ТЭБ и ЧС было принято после доклада министра здравоохранения Виктора Ляшко (подробнее).

7. МИНИСТР ФИНАНСОВ ПРЕДСТАВИЛ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА-2022. РАДА ПРИНЯЛА ДОКУМЕНТ К РАССМОТРЕНИЮ. Госбюджет-2022 впервые основывается на Бюджетной декларации на 2022 – 2024 годы (подробнее).

8. ОТРАВЛЕНИЕ СКРИПАЛЕЙ. БРИТАНИЯ ВЫДВИНУЛА ОБВИНЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЮ БОЕВОЙ ГРУППЫ ГРУ РОССИИ. Великобритания предъявила обвинения третьему агенту ГРУ России, которого подозревают в причастности к отравлению ядом из группы Новичок экс-разведчика ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018-м. Он руководил боевой группой российских агентов (подробнее).

9. ЕВРОСОЮЗ НЕ ПРИЗНАЕТ РОССИЙСКИЕ "ВЫБОРЫ" В ОККУПИРОВАННОМ КРЫМУ. Евросоюз не признает российские "выборы" в оккупированном Крыму и остается непоколебимым в поддержке территориальной целостности Украины (подробнее).

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Вадим Ребрина

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