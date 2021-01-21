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Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 21 января

21.01.2021, 19:00
Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 21 января - Фото

1. В ХАРЬКОВЕ – ПОЖАР В ЧАСТНОМ ПАНСИОНАТЕ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ: ПОГИБЛИ 15 ЧЕЛОВЕК. В Харькове возник пожар в двухэтажном доме, переоборудованном под дом престарелых (Подробнее). 

2. В ЕВРОПАРЛАМЕНТЕ ТРЕБУЮТ ОСТАНОВИТЬ ПРОЕКТ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ИЗ-ЗА АРЕСТА НАВАЛЬНОГОВ Европарламенте считают, что после задержания российского оппозиционера Алексея Навального, ЕС должен предотвратить завершение строительства российского газопровода Северный поток-2 (Подробнее). 

3. ЕВРОМАЙДАН. ЕСПЧ ВЫНЕС РЕШЕНИЕ ПРОТИВ УКРАИНЫ ВРЕМЕН ЯНУКОВИЧА ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКАЕвропейский суд по правам человека вынес решение по ряду дел против Украины во времена президентства Виктора Януковича, заявив о многочисленных нарушениях прав человека и ответственности государства за смерть по меньшей мере одного протестующего (Подробнее). 

4. ПРИВАТБАНК ВЫБЕРЕТ НОВОГО ГЛАВУ ПРАВЛЕНИЯ. Срок действия контракта с председателем правления ПриватБанка Петром Крумханзлом, возглавлявшим банк в течение последних трех лет, истекает 23 января. И.о. главы банка на время конкурса станет Анна Самарина (Подробнее). 

5. ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ВЫНЕС РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ ГРУЗИИ ПРОТИВ РФ. КАЖДАЯ СТОРОНА ЗАЯВИЛА О ПОБЕДЕ. Сегодня Европейский суд по правам человека вынес решение по делу Грузии против России – о вооруженном конфликте в Южной Осетии 2008 года (Подробнее). 

6. УКРАИНА ПОЛУЧИТ ОКОЛО 2,5 МЛРД ГРН ОТ ВСЕМИРНОГО БАНКА НА ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19. Всемирный банк предоставит Украине помощь почти в 2,5 млрд грн на закупку вакцин от коронавируса (Подробнее). 

7. КАБМИН УВОЛИЛ ПОПАВШЕГО В СКАНДАЛ ЗАММИНИСТРА НЕМИЛОСТИВОГО. Кабинет министров уволил Виталия Немилостивого с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности (Подробнее). 

8. НБУ СОХРАНИЛ УЧЕТНУЮ СТАВКУ, НО ГОТОВИТСЯ К ПОВЫШЕНИЮ ИЗ-ЗА УСКОРЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ. Национальный банк в пятый раз подряд сохранил учетную ставку на самом низком уровне в истории – 6%. При этом НБУ предупредил о существенном ускорении инфляции в 2021 – к середине года темпы роста цен могут превысить 8%, из-за чего регулятор начнет повышать ставку до 7% (Подробнее). 

9. ЮЛИЯ ДЖИМА ЗАВОЕВАЛА ПЕРВУЮ В СЕЗОНЕ МЕДАЛЬ ДЛЯ УКРАИНЫ В КУБКЕ МИРА ПО БИАТЛОНУ. Украинская биатлонистка Юлия Джима пришла второй к финишу в гонке-преследовании в итальянском Антхольце, что позволило ей выиграть для Украины первую медаль в рамках Кубка мира по биатлону (Подробнее). 

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