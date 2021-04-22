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Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 22 апреля

22.04.2021, 19:00
Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 22 апреля - Фото

1. МБРР ПРЕДОСТАВИТ УКРАИНЕ 2,5 МЛРД ГРН НА БОРЬБУ С COVID-19. Международный банк реконструкции и развития (МБРР) предоставит Украине 2,5 млрд грн на борьбу с COVID-19, в частности, на закупку вакцин (подробнее).

2. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ЛЬГОТНОЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ВАЛЮТНЫХ КРЕДИТОВ. Президент Владимир Зеленский подписал закон №1381-IX о конвертации в гривни валютных потребительских кредитов (подробнее).

3. ДЕЛО УКРСПЕЦЭКСПОРТА. НАБУ ОБЪЯВИЛО В РОЗЫСК СЫНА ГЛАДКОВСКОГО. Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск Игоря Гладковского, сына бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (подробнее).

4. ШОЙГУ ОБЪЯВИЛ О "ЗАВЕРШЕНИИ УЧЕНИЙ": ЗАВТРА ВОЙСКА РОССИИ МОГУТ НАЧАТЬ ОТВОДИТЬ ОТ УКРАИНЫ. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что "проверочные мероприятия" в Южном и Западном военных округах РФ, которые граничат с Украиной, будут завершены (подробнее).

5. УДАР ПО МАЗАМ. УКРАИНА ВВОДИТ СПЕЦПОШЛИНЫ НА АВТОБУСЫ И ГРУЗОВИКИ ИЗ БЕЛАРУСИ. Украина введет спецпошлину в 35% от таможенной стоимости на импорт пассажирских и грузовых автобусов, спецтранспорта и троллейбусов из Республики Беларусь (РБ) (подробнее).

6. ВВП-ВАРРАНТЫ УКРАИНЫ И РУБЛЬ ОТРЕАГИРОВАЛИ НА "ОТВОД ВОЙСК РОССИИ ОТ ГРАНИЦ". После приказа министра обороны России Сергея Шойгу отвести российские войска от украинских границ, ВВП-варранты Украины выросли, а курс российского рубля к иностранной валюте укрепился (подробнее).

7. ЧЕХИЯ РЕАЛИЗОВАЛА УЛЬТИМАТУМ. СТРАНУ ПОКИНУТ ПОЧТИ ВСЕ "ДИПЛОМАТЫ" РОССИИ. Чехия реализовала поставленный Москве ультиматум: почти все "дипломаты" России будут высланы из Праги (подробнее).

8. ПРОМПРОИЗВОДСТВО УКРАИНЫ В МАРТЕ ВПЕРВЫЕ С НАЧАЛА ГОДА ПОКАЗАЛО РОСТ. Промышленное производство в марте 2021 года выросло на 2,1% по сравнению с мартом прошлого года. Промышленность впервые показала положительную динамику с начала года (подробнее).

9. CIT: УГРОЗА РОССИЙСКОГО ВТОРЖЕНИЯ В УКРАИНУ ОСТАЕТСЯ, РФ ОТВОДИТ НЕ ВСЕ ВОЙСКА. Группа независимых российских расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), которая отслеживала переброску российских войск к границам Украины считает, что угроза ввода российских войск в Украину сохраняется – техника 41-й армии останется на полигоне под Воронежем в 200 км от границы, отводится только личный состав (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Жизнь и деньги Портнова. История, которая начинается в криминальном Луганске (анонс)

Вадим Ребрина
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