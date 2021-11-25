Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 25 ноября

1. В ЧЕРНОЕ МОРЕ ИДЕТ ЭСМИНЕЦ США ARLEIGH BURKE. Шестой флот сообщает, что корабль будет работать с партнерами и союзниками, но деталей не раскрывает. (подробнее)

2. ЕС ИЗМЕНИТ ПРАВИЛА ВЪЕЗДА. Евросоюз рекомендовал девятимесячный срок действия сертификата о вакцинации против COVID-19 для поездок в блок, а также предложит уделять приоритетное внимание привитым путешественникам. (подробнее)

3. МВФ УХУДШИЛ ПРОГНОЗ РОСТА ВВП УКРАИНЫ НА 2021 ГОД. Международный валютный фонд ухудшил оценку роста экономики Украины в 2021 году до 3,2%. В Фонде отмечают, что восстановление экономики, начавшееся во второй половине 2020 года, застопорилось в 2021 году. (подробнее)

4. ЗЕЛЕНСКИЙ АНОНСИРОВАЛ СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО АВИАПЕРЕВОЗЧИКА. В Украине появится государственный авиаперевозчик – Ukrainian national airlines (UNA) – Украинские национальные авиалинии. (подробнее)

5. ГЕРМАНИЯ НЕ БУДЕТ ПРОСИТЬ США ЗАБРАТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ. Новое правительство Германии, которое формируется в эти дни, не будет требовать убрать из страны ядерные боеголовки США. Слова о том, что ФРГ не выходит из соглашения НАТО о совместном использовании ядерного оружия, содержатся в тексте трехпартийного коалиционного соглашения. (подробнее)

6. В "ДИЕ" ПОЯВИЛИСЬ ПЦР-СЕРТИФИКАТЫ. В приложении "Дия" появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат по ПЦР-тесту. Сертификат действует 72 часа с момента сдачи анализа. (подробнее)

7. У НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ НОВЫЙ ВРЕМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ. Обязанности главы Государственной налоговой службы 25 ноября возложили на Михаила Титарчука.(подробнее)

8. ШМЫГАЛЬ ПОРУЧИЛ СНИЗИТЬ ЦЕНЫ НА ВНУТРЕННИЕ АВИАРЕЙСЫ. Шмыгаль подчеркнул, что пандемия коронавируса в мире оказала существенное влияние на отрасль авиаперевозок. И сегодня, когда люди постепенно возвращаются к путешествиям, важно, чтобы цены на авиабилеты для них стали доступнее. (подробнее)

9. УКРАИНА НЕ БУДЕТ ВВОДИТЬ НАЛОГ НА ВЫВЕДЕННЫЙ КАПИТАЛ. Украинские власти обязались не заменять налог на прибыль налогом на выведенный капитал. Об этом говорится в меморандуме об экономической и финансовой политике, который Украина заключила с Международным валютным фондом. (подробнее)

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