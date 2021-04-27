Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 27 апреля

1. У БАЙДЕНА ГОТОВЯТ ВИЗИТ ГЛАВЫ ГОСДЕПА В УКРАИНУ В МАЕ – CNN. Как сообщается, визит Блинкена будет иметь особое значение на фоне готовящейся на лето встречи Байдена и президента России Владимира Путина (подробнее).

2. НОВЫЙ УКРАИНСКИЙ ЛОУКОСТЕР ПОЛУЧИЛ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОЛЕТЫ В ЕС. Украинский лоукостер Bees Airline получил разрешение на полеты в страны Европейского Союза от Европейского агентства по безопасности авиации(EASA) (подробнее).

3. УКРАИНСКИЙ БИЗНЕСМЕН МАКС ПОЛЯКОВ КУПИЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СПУТНИКОВ В ЮЖНОЙ АФРИКЕ. Украинский бизнесмен и владелец аэрокосмической компании Firefly Aerospace Макс Поляков купил южноафриканского производителя малых космических спутников Dragonfly Aerospace (подробнее).

4. БРИТАНИЯ ВПЕРВЫЕ ПРИМЕНИЛА ЗАКОН МАГНИТСКОГО: ПОД САНКЦИИ ПОПАЛИ 14 РОССИЯН. Великобритания впервые использовала так называемый закон Магнитского и ввела санкции против 14 россиян, семьи южноафриканских бизнесменов Гупта и чиновников, обвиняемых в пособничестве центральноамериканским наркокартелям (подробнее).

5. НАЗНАЧЕНИЕ ЛЮБЧЕНКО ГЛАВОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОСПОРИЛИ В ОАСК. Окружной административный суд города Киева получил иск об отмене распоряжения Кабинета Министров Украины о назначении Алексея Любченко главой Государственной налоговой службы (подробнее).

6. ГЛАВУ ЗАПОРОЖСКОЙ ФИРМЫ ПОДОЗРЕВАЮТ В НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧЕ ГРАНИТА НА 1 МЛРД ГРН: ФОТО. Шевченковская окружная прокуратура Запорожья подозревает руководителя АО в незаконной добыче гранита на 1 млрд грн (подробнее).

7. МИНЦИФРА ПРЕДЛАГАЕТ ДОБАВИТЬ МОБИЛЬНУЮ СВЯЗЬ И ИНТЕРНЕТ В ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ. Минцифра предложила включить стоимость услуг мобильной связи и интернета в перечень прожиточного минимума. Соответствующие предложения в постановление Верховной Рады Украины ведомство направило через Комитет цифровой трансформации (подробнее).

8. ОФИЦИАЛЬНО. НАФТОГАЗ ПОЛУЧИЛ УБЫТОК ВПЕРВЫЕ С 2015 ГОДА. По итогам 2020 года группа "Нафтогаз" получила убыток в 19 млрд грн. Годом ранее ее прибыль составляла 2,6 млрд грн (подробнее).

9. "ВОЙСКА РФ МОГУТ ВЕРНУТЬСЯ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ". ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОВЕРИЛ ПОЗИЦИИ ВСУ У КРЫМА – ФОТО. Президент Владимир Зеленский проверил готовность позиций Вооруженных Сил Украины у админграницы с временно оккупированным Крымом. По его словам, важно понимать, что войска РФ могут вернуться к границам в любой момент (подробнее).

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Вадим Ребрина

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