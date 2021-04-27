У Байдена готовят визит главы Госдепа в Украину в мае – CNN
Администрация президента США Джо Байдена готовит визит госсекретаря Энтони Блинкена в Украину в следующем месяце. Об этом сообщает CNN со ссылкой на близкий к переговорам источник в украинском правительстве.
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Как сообщается, визит Блинкена будет иметь особое значение на фоне готовящейся на лето встречи Байдена и президента России Владимира Путина.
Визит американского топ-дипломата должен дать четкий сигнал, что США поддерживают Украину и ценят ее как союзника, передают журналисты канала.
По данным издания, визит главы Госдепа в Украину станет также возможностью обсудить потенциальную встречу Байдена и президента Владимира Зеленского во время запланированного на лето европейского турне президента США.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба дважды созванивался с Блинкеном. Также 13 апреля он встречался с главой Госдепа в Брюсселе во время визита в штаб-квартиру НАТО на фоне стягивания войск России к границам Украины.
- Зеленский общался с Байденом по телефону 2 апреля. США не оставят Украину наедине перед лицом агрессора, подытоживал результат беседы украинский президент.
- 13 апреля Байден предложил Путину встретиться в третьей стране. Ожидается, что встреча произойдет летом.
- Также Зеленский и Путин обменялись предложениями о встрече. По словам президента Украины, все идет к тому, что встреча состоится.
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