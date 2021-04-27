У Байдена готовят визит главы Госдепа в Украину в мае – CNN

Администрация президента США Джо Байдена готовит визит госсекретаря Энтони Блинкена в Украину в следующем месяце. Об этом сообщает CNN со ссылкой на близкий к переговорам источник в украинском правительстве.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщается, визит Блинкена будет иметь особое значение на фоне готовящейся на лето встречи Байдена и президента России Владимира Путина.

Визит американского топ-дипломата должен дать четкий сигнал, что США поддерживают Украину и ценят ее как союзника, передают журналисты канала.

По данным издания, визит главы Госдепа в Украину станет также возможностью обсудить потенциальную встречу Байдена и президента Владимира Зеленского во время запланированного на лето европейского турне президента США.

Читайте также профайл Блинкена: "Оружие для Украины – идея, время которой пришло". Портрет госсекретаря и ястребов Байдена

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.