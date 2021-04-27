UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У Байдена готовят визит главы Госдепа в Украину в мае – CNN

27.04.2021, 06:39
У Байдена готовят визит главы Госдепа в Украину в мае – CNN - Фото
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Администрация президента США Джо Байдена готовит визит госсекретаря Энтони Блинкена в Украину в следующем месяце. Об этом сообщает CNN со ссылкой на близкий к переговорам источник в украинском правительстве.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщается, визит Блинкена будет иметь особое значение на фоне готовящейся на лето встречи Байдена и президента России Владимира Путина.

Визит американского топ-дипломата должен дать четкий сигнал, что США поддерживают Украину и ценят ее как союзника, передают журналисты канала.

По данным издания, визит главы Госдепа в Украину станет также возможностью обсудить потенциальную встречу Байдена и президента Владимира Зеленского во время запланированного на лето европейского турне президента США.

Читайте также профайл Блинкена: "Оружие для Украины – идея, время которой пришло". Портрет госсекретаря и ястребов Байдена

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Украина владимир путин госдеп дмитрий кулеба джо байден Энтони Блинкен
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 