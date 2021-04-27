"Войска РФ могут вернуться в любой момент". Зеленский проверил позиции ВСУ у Крыма – фото

Президент Владимир Зеленский проверил готовность позиций Вооруженных Сил Украины у админграницы с временно оккупированным Крымом. По его словам, важно понимать, что войска РФ могут вернуться к границам в любой момент, сообщает пресс-служба главы государства.

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Как отмечается, капитан Руслан Марышев ознакомил президента с оперативной обстановкой и системой укреплений. Зеленский осматривал блиндажи, окопы, базовый лагерь у села Чаплинка, общался с военными и их медиками, передал двум подразделениям приборы ночного видения и тепловизоры.

"Мы сегодня в Херсонской области. Видим наши позиции, проверяем готовность с точки зрения техники, наших бойцов, наших бригад", – описал свой визит президент.

По его словам, очень важно видеть техническое и психологическое состояние бойцов. "То, что войска (РФ, – ред.) отходят, не значит, что армия не должна быть готовой к тому, что в любой момент может быть возвращение войск к границам нашей страны", – объяснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россия не первый год создает давление у границ – и Украина должна быть всегда готова. По его словам, совместные усилия Украины, европейских стран и США против России создали возможности для деэскалации.

"Мы не можем гарантировать на 100%, что российские войска не вернутся. Мы все же поддерживаем решение отвести войска от границы с Украиной. Это говорит уже о намерении не продлевать эскалацию", – добавил Зеленский.

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