Десять главных новостей Украины и мира на 19:00 27 февраля

1. РФ ОСТАНЕТСЯ ПОД САНКЦИЯМИ США, ПОКА НЕ ВЕРНЕТ КРЫМ. По словам дипломата Госдепа США, они поддерживают Украину в ее борьбе против агрессии РФ. Он призвал Россию уважать принципы международного права и прекратить оккупацию Крыма (подробнее).

2. МИНФИН ОПУБЛИКОВАЛ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСБЮДЖЕТА-2019. Дефицит бюджета составил 81 млрд грн при плане 99,6 млрд грн. Госдолг по отношению к ВВП снижен. По доходам госбюджет выполнен на 99,1% - они выросли на 7,6% по сравнению с 2018 годом до 998,3 млрд грн (подробнее).

3. НА ЧТО МИНЭКОНОМИКИ ПЛАНИРУЕТ ПОТРАТИТЬ 90 МЛРД. Там предлагают выделить на промышленность - 32,65 млрд грн, на сельское хозяйство - 45,52 млрд грн, на экспорт - 12,41 млрд грн. Сумму господдержки предлагают распределить так: 26 млрд грн в 2021 году, 31 млрд - 2022 год и 33 млрд - 2023 год (подробнее).

4. УКРАИНА МОЖЕТ ВСТУПИТЬ В НАТО С ОККУПИРОВАННЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ. Кулеба считает, что движение к членству в ЕС и НАТО необратимо, "ни один отдельный регион не может блокировать решение национального масштаба" и оккупация части территорий страны этому также не сумеет помешать (подробнее).

5. ЕС МОЖЕТ ВВЕСТИ КИБЕРСАНКЦИИ ПРОТИВ РФ И КИТАЯ. Переговоры о предлагаемых мерах начнутся на этой неделе. Если они завершатся успехом, это будет первое применение "режима киберсанкций ЕС". Этот инструмент, в частности, включает запрет на въезд и арест имущества за границей (подробнее).

6. В УКРАИНЕ ПОЯВИЛАСЬ "ГРИН-КАРТА ДЛЯ АЙТИШНИКА". С ее помощью 5000 зарубежных специалистов смогут получить те же права на трудоустройство, что и украинские. Это сделали, поскольку нашим технологическим компаниям не хватает специалистов (подробнее).

7. НЕФТЬ ПОДЕШЕВЕЛА ДО 13-МЕСЯЧНОГО МИНИМУМА ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА. Цена на Brent составила $51,97 (-1,59%) за баррель, а цена WTI - $47,92 (-1,66%) (подробнее).

8. СУД ГААГИ ИСПОЛЬЗОВАЛ ОККУПАЦИЮ КРЫМА В КАЧЕСТВЕ АРГУМЕНТА ПО ДЕЛУ ЮКОСА. Суд посчитал "договор о присоединении Крыма" доказательством того, что РФ применяет международные договора во всей их целостности. Решение суда может стать основанием для ареста активов РФ за рубежом (подробнее).

9. УКРАИНА ВОШЛА В ТОП-3 ЭКСПОРТЕРОВ МЯСА ПТИЦЫ В ЕС. Первое и второе место в рейтинге заняли Бразилия и Таиланд, экспортировавшие 313,600 и 308,600 тонн мяса птицы соответственно. В 2019 году в ЕС из Украины было экспортировано 134 262 тонн мяса птицы (подробнее).

10. ПОРТ ОЛЬВИЯ ОТДАДУТ ИНВЕСТОРУ ИЗ КАТАРА. QTerminals получил разрешение на концессию от АМКУ. QTerminals пока не осуществляет хозяйственной деятельности в Украине, а потому не происходит структурных изменений на рынке стивидорных услуг (подробнее).

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