Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 28 апреля

1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ – РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО ВЫЗДОРОВЕВШИХ И БОЛЕЕ 9000 НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ. Вчера, 27 апреля, в Украине выявили 9590 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 7915). 20 062 человека выздоровели от COVID-19 (17 391) – это рекорд за все время эпидемии, согласно статистике СНБО (подробнее).

2. САНКЦИИ СНБО. ОТ СЛУЖБЫ ОТСТРАНЕНЫ ЕЩЕ ДЕСЯТКИ ТАМОЖЕННИКОВ. Государственная таможенная служба отстранила от исполнения служебных обязанностей 39 работников службы. Решение принято, чтобы установить возможные контакты и взаимодействие должностных лиц таможен с физическими и юридическими лицами, которые попали под санкции СНБО (подробнее).

3. ТРАНСПОРТ БЕЗ ПРОПУСКОВ, ОТКРЫТЫЕ ТРЦ: В КИЕВЕ С 1 МАЯ ОСЛАБЯТ КАРАНТИН – КЛИЧКО. Решение было принято на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, поскольку заболеваемость коронавирусом в Киеве снизилась (подробнее).

4. БОЛГАРИЯ ПОДОЗРЕВАЕТ ШЕСТЕРЫХ РОССИЯН В ПОДРЫВЕ ОРУЖЕЙНЫХ ЗАВОДОВ СТРАНЫ ВО ВРЕД УКРАИНЕ. Прокуратура Болгарии объявила о наличии обоснованных подозрений в том, что четыре взрыва на арсеналах и производствах страны с 2011 по 2020 год были осуществлены спецслужбами РФ и направлены на срыв поставок боеприпасов в Украину и Грузию (подробнее).

5. КАБМИН ОПРЕДЕЛИЛСЯ С ТАРИФОМ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДО 30 ИЮНЯ. Кабинет министров решил оставить без изменений тариф на электроэнергию для населения. Цену оставили на уровне 1,68 грн/кВт до 30 июня (подробнее).

6. ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА. ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРОГОЛОСОВАЛА ЗА ПЕРЕДАЧУ ГОСЗЕМЕЛЬ ГРОМАДАМ. Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2194, который разрешает передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность (подробнее).

7. "ЗЕЛЕНЫЙ" ТАРИФ. В МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖ ПОСТУПИЛ ПЕРВЫЙ ИСК ПРОТИВ УКРАИНЫ. Министерство юстиции Украины 23 марта получило сообщение об арбитраже от имени компании "Modus Energy International B.V." против государства Украина из-за якобы нарушения договора к Энергетической хартии (1994) (подробнее).

8. ОФИЦИАЛЬНО. ЮРИЙ ВИТРЕНКО ВОЗГЛАВИЛ НАФТОГАЗ. Сегодня Кабмин уволил главу правления Нафтогаза Андрея Коболева. Вместо него на должность назначен и.о. главы Минэнерго Юрий Витренко (подробнее).

9. "РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ". В НАФТОГАЗЕ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ УВОЛЬНЕНИЕ КОБОЛЕВА. Способ, которым сегодня Кабинет министров принял серию решений относительно органов управления НАК "Нафтогаз Украины", демонстрирует возвращение к практике ручного управления государственными предприятиями. Об этом сказано в заявлении правления Нафтогаза (подробнее).

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Вадим Ребрина

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