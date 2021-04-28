Коронавирус. В Украине – рекордное число выздоровевших и более 9000 новых заболевших
Вчера, 27 апреля, в Украине выявили 9590 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 7915), сообщил глава Минздрава Максим Степанов в Facebook. 20 062 человека выздоровели от COVID-19 (17 391) – это рекорд за все время эпидемии, согласно статистике СНБО.
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Больше всего выявлено новых заболевших коронавирусом в Киеве (1070 случаев COVID-19), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.
За сутки в Украине умер 441 больной COVID-19 (днем ранее – 432), были госпитализированы – 3623 (1650). Вакцинировали 19 590 украинцев (11 100).
Официально сделали 99 112 тестов на коронавирус (72 239): методом ПЦР – 43 841 (35 761), ИФА – 15 489 (15 133), экспресс-тестом – 39 782 (21 345).
С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 2 047 838 заболевших, 1 616 891 выздоровевшего, 43 391 умершего. Было вакцинировано 558 716 украинцев, полностью (двумя дозами) – девятерых.
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Темпы вакцинации и динамика заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:
Киев – 1070 заболевших COVID-19 / 1876 вакцинированных;
Винницкая область – 223 / 541;
Волынская – 356 / 466;
Днепропетровская – 584 / 1894;
Донецкая – 811 / 419;
Житомирская – 232 / 422;
Закарпатская – 115 / 570;
Запорожская – 485 / 648;
Ивано-Франковская – 102 / 252;
Киевская – 384 / 820;
Кировоградская – 134 / 92;
Луганская – 213 / 351;
Львовская – 530 / 2535;
Николаевская – 281 / 937;
Одесская – 522 / 1967;
Полтавская – 445 / 1066;
Ровенская – 417 / 431;
Сумская – 267 / 327;
Тернопольская – 206 / 110;
Харьковская – 818 / 1065;
Херсонская – 222 / 424;
Хмельницкая – 483 / 813;
Черкасская – 445 / 658;
Черновицкая – 129 / 425;
Черниговская – 116 / 481.
Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
- За последние несколько дней красную зону карантина покинули Одесская и Львовская области.
- Сейчас в красной зоне карантина находятся Киев и девять областей.
- Степанов вчера предложил вывести Киев из красной зоны карантина. Мэр столицы Виталий Кличко прогнозирует, что в Киеве могут ослабить карантин с 1 мая.
- Вчера Степанов заявил на брифинге, что Украина плавно выходит из третьей волны эпидемии COVID-19.
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