Коронавирус. В Украине – рекордное число выздоровевших и более 9000 новых заболевших

Вчера, 27 апреля, в Украине выявили 9590 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 7915), сообщил глава Минздрава Максим Степанов в Facebook. 20 062 человека выздоровели от COVID-19 (17 391) – это рекорд за все время эпидемии, согласно статистике СНБО.

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Больше всего выявлено новых заболевших коронавирусом в Киеве (1070 случаев COVID-19), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.

За сутки в Украине умер 441 больной COVID-19 (днем ранее – 432), были госпитализированы – 3623 (1650). Вакцинировали 19 590 украинцев (11 100).

Официально сделали 99 112 тестов на коронавирус (72 239): методом ПЦР – 43 841 (35 761), ИФА – 15 489 (15 133), экспресс-тестом – 39 782 (21 345).

С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 2 047 838 заболевших, 1 616 891 выздоровевшего, 43 391 умершего. Было вакцинировано 558 716 украинцев, полностью (двумя дозами) – девятерых.

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Темпы вакцинации и динамика заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 1070 заболевших COVID-19 / 1876 вакцинированных;

Винницкая область – 223 / 541;

Волынская – 356 / 466;

Днепропетровская – 584 / 1894;

Донецкая – 811 / 419;

Житомирская – 232 / 422;

Закарпатская – 115 / 570;

Запорожская – 485 / 648;

Ивано-Франковская – 102 / 252;

Киевская – 384 / 820;

Кировоградская – 134 / 92;

Луганская – 213 / 351;

Львовская – 530 / 2535;

Николаевская – 281 / 937;

Одесская – 522 / 1967;

Полтавская – 445 / 1066;

Ровенская – 417 / 431;

Сумская – 267 / 327;

Тернопольская – 206 / 110;

Харьковская – 818 / 1065;

Херсонская – 222 / 424;

Хмельницкая – 483 / 813;

Черкасская – 445 / 658;

Черновицкая – 129 / 425;

Черниговская – 116 / 481.

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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