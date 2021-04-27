Кличко спрогнозировал, когда в Киеве для всех заработает транспорт, откроются кафе и ТРЦ

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что есть большая вероятность того, что уже 1 мая столица покинет красную эпидемиологическую зону и отменит строгие ограничения. Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

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По его словам, завтра, 28 апреля, киевская комиссия по ТЭБ и ЧС может принять решение о переходе в оранжевую зону. Однако это решение еще должна будет утвердить госкомиссия по ЧС.

"Я не исключаю с большой вероятностью, что с 1 мая мы можем перейти из красной в оранжевую зону. Это означает, что будут смягчены критерии локдауна, будет открыт общественный транспорт, могут быть с соблюдением ограничений открыты кафе и рестораны, ТРЦ", – сказал мэр.

По его словам, загруженность коек в Киеве сегодня 56%, койки с кислородом загружены почти на 60%, количество тестирований на 100 000 населения – более 350.

"Госпитализация должна быть не более 59 человек на 100 000 населения, у нас сейчас пока 57, то есть мы отвечаем критериям, но не всем ", – сказал Кличко.

Вадим Ребрина

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