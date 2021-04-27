UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кличко спрогнозировал, когда в Киеве для всех заработает транспорт, откроются кафе и ТРЦ

27.04.2021, 21:36
Кличко спрогнозировал, когда в Киеве для всех заработает транспорт, откроются кафе и ТРЦ - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что есть большая вероятность того, что уже 1 мая столица покинет красную эпидемиологическую зону и отменит строгие ограничения. Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, завтра, 28 апреля, киевская комиссия по ТЭБ и ЧС может принять решение о переходе в оранжевую зону. Однако это решение еще должна будет утвердить госкомиссия по ЧС.

"Я не исключаю с большой вероятностью, что с 1 мая мы можем перейти из красной в оранжевую зону. Это означает, что будут смягчены критерии локдауна, будет открыт общественный транспорт, могут быть с соблюдением ограничений открыты кафе и рестораны, ТРЦ", – сказал мэр.

По его словам, загруженность коек в Киеве сегодня 56%, койки с кислородом загружены почти на 60%, количество тестирований на 100 000 населения – более 350.

"Госпитализация должна быть не более 59 человек на 100 000 населения, у нас сейчас пока 57, то есть мы отвечаем критериям, но не всем ", – сказал Кличко.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев виталий кличко коронавирус локдаун
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 