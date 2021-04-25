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МОЗ обновил зоны эпидопасности: Киев остался в красной, Львовская область перешла в желтую

25.04.2021, 16:14
МОЗ обновил зоны эпидопасности: Киев остался в красной, Львовская область перешла в желтую - Фото
Иллюстративное фото: freepik.com

Сегодня, 25 апреля, Министерство здравоохранения обновило зоны эпидемической опасности по распространению коронавирусной инфекции. "Красными" остаются Киев и 10 областей. Соответствующая информация опубликована на сайте министерства.

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В красной зоне, кроме столицы, находятся Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Львовская область сегодня пока в "красной", а с 26 апреля переходит в "желтую" зону, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

В "оранжевой" зоне – Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

В "желтой" – Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.

В "зеленой" зоне пока никого нет.

Наталия Медведева
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минздрав коронавирус красная зона
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