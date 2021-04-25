МОЗ обновил зоны эпидопасности: Киев остался в красной, Львовская область перешла в желтую
Сегодня, 25 апреля, Министерство здравоохранения обновило зоны эпидемической опасности по распространению коронавирусной инфекции. "Красными" остаются Киев и 10 областей. Соответствующая информация опубликована на сайте министерства.
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В красной зоне, кроме столицы, находятся Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.
Львовская область сегодня пока в "красной", а с 26 апреля переходит в "желтую" зону, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.
В "оранжевой" зоне – Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.
В "желтой" – Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.
В "зеленой" зоне пока никого нет.
- На этой неделе в Украине продлили карантин и режим ЧС до 30 июня.
- Минздрав прогнозирует: Киев и пять областей могут выйти из красной зоны карантина на следующей неделе.
- За сутки 24 апреля в Украине выявили 7930 заболевших коронавирусом (днем ранее – 12 711), больше всего новых пациентов с COVID-19 – в Днепропетровской и Харьковской областях.
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