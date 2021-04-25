Коронавирус. Днепропетровская и Харьковская области – лидеры по заболеваемости
За сутки 24 апреля в Украине выявили 7930 заболевших коронавирусом (днем ранее – 12 711), больше всего новых пациентов с COVID-19 – в Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.
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Также выявили высокую заболеваемость в Донецкой, Одесской и Киевской областях.
За сутки в Украине умер 231 больной коронавирусом (днем ранее – 392), выздоровели – 6574 (13 687), были госпитализированы – 3 688 (3508). Вакцинировали 4531 человек (14 339).
В стране вчера сделали тестов 54 270 на коронавирус (92 136).
С начала эпидемии в Украине зарегистрировали 2 025 271 заболевшего COVID-19: выздоровели – 1 572 528 человек, умерли – 42 323. Вакцинированы 526 916 украинцев, полностью (двумя дозами) – пятеро.
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Суточные данные вакцинации и заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:
Киев – 330 новых случаев коронавируса / 241 вакцинированных;
Винницкая область – 119 / 240;
Волынская – 228 / 171;
Днепропетровская – 1 034 / 237;
Донецкая – 582 / 200;
Житомирская – 277 / 99;
Закарпатская – 34 / 13;
Запорожская – 252 / 79;
Ивано-Франковская – 65 / 20;
Киевская – 441 / 293;
Кировоградская – 186 / 154;
Луганская – 52 / 45;
Львовская – 294 / 101;
Николаевская – 350 / 134;
Одесская – 481 / 414;
Полтавская – 187 / 97;
Ровенская – 255 / 235;
Сумская – 409 / 5;
Тернопольская – 220 / 47;
Харьковская – 954 / 754;
Херсонская – 225 / 145;
Хмельницкая – 341 / 227;
Черкасская – 247 / 218;
Черновицкая – 115 / 164;
Черниговская – 252 / 198.
Нет данных с временно оккупированных Крыма, отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
- На этой неделе в Украине продлили карантин и режим ЧС до 30 июня. При этом Минздрав прогнозирует: Киев и пять областей могут выйти из красной зоны карантина на следующей неделе.
- В Украину прибыла партия вакцины AstraZeneca (367 000 доз) с корейского завода. Это четвертая партия прививок в стране. Ранее были доставлены Covishield / Oxford-AstrZeneca (500 000 доз), CoronaVac (215 000), Pfizer-BioNtceh (117 000).
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