Коронавирус. Днепропетровская и Харьковская области – лидеры по заболеваемости

За сутки 24 апреля в Украине выявили 7930 заболевших коронавирусом (днем ранее – 12 711), больше всего новых пациентов с COVID-19 – в Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Также выявили высокую заболеваемость в Донецкой, Одесской и Киевской областях.

За сутки в Украине умер 231 больной коронавирусом (днем ранее – 392), выздоровели – 6574 (13 687), были госпитализированы – 3 688 (3508). Вакцинировали 4531 человек (14 339).

В стране вчера сделали тестов 54 270 на коронавирус (92 136).

С начала эпидемии в Украине зарегистрировали 2 025 271 заболевшего COVID-19: выздоровели – 1 572 528 человек, умерли – 42 323. Вакцинированы 526 916 украинцев, полностью (двумя дозами) – пятеро.

Читайте также: Ляшко передал "публичный привет" трем областям из-за вакцинации от COVID-19

Суточные данные вакцинации и заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 330 новых случаев коронавируса / 241 вакцинированных;

Винницкая область – 119 / 240;

Волынская – 228 / 171;

Днепропетровская – 1 034 / 237;

Донецкая – 582 / 200;

Житомирская – 277 / 99;

Закарпатская – 34 / 13;

Запорожская – 252 / 79;

Ивано-Франковская – 65 / 20;

Киевская – 441 / 293;

Кировоградская – 186 / 154;

Луганская – 52 / 45;

Львовская – 294 / 101;

Николаевская – 350 / 134;

Одесская – 481 / 414;

Полтавская – 187 / 97;

Ровенская – 255 / 235;

Сумская – 409 / 5;

Тернопольская – 220 / 47;

Харьковская – 954 / 754;

Херсонская – 225 / 145;

Хмельницкая – 341 / 227;

Черкасская – 247 / 218;

Черновицкая – 115 / 164;

Черниговская – 252 / 198.

Нет данных с временно оккупированных Крыма, отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Читайте также: Кабмин установил размер компенсаций в случае инвалидности или смерти вследствие вакцинации

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.