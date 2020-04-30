Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 30 апреля

1.ШОК ОТ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА В ЭНЕРГЕТИКЕ БУДЕТ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫМ. Международное энергетическое агентство прогнозирует сдвиги в мировом энергобалансе: традиционную энергетику ждет стагнация и спад, а возобновляемую - рост (подробнее).

2. ГЛАВЫ МИД НОРМАНДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ ПРОВЕЛИ ПЕРЕГОВОРЫ. По словам Дмитрия Кулебы, обсудили прекращение огня и угрозу коронавируса на оккупированных территориях (подробнее).

3. АНТИКОЛОМОЙСКИЙ ЗАКОН РАССМОТРЯТ В РАДЕ ПО УСКОРЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ. Она позволит избежать голосования по более чем 16 000 поданных к нему поправок (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ И СААКАШВИЛИ ДОГОВОРИЛИСЬ О НОВОЙ ДОЛЖНОСТИ. Глава фракции СН Давид Арахамия утверждает, что на назначение экс-президента Грузии вице-премьером голосов хватит, но найден более подходящий формат для его работы (подробнее).

5. ПРИБЫЛЬ БАНКОВ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛА ПОЧТИ НА ЧЕТВЕРТЬ. По итогам трех месяцев они получили 15,97 млрд грн, на 23,8% больше, чем за тот же период в прошлом году (подробнее).

6. ЧАРТЕРЫ ДЛЯ ЗАРОБИТЧАН БУДУТ ЛЕТАТЬ РЕГУЛЯРНО. Вице-премьер по евроинтеграции Вадим Пристайко заверил, что власть не будет мешать тем, кто хочет работать за границей (подробнее).

7. УКРАВТОДОР ПОЛУЧИТ 19 МЛРД ГРН НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ. Кредит госагенству выдаст Укрэксимбанк, соглашение о первом транше подписали в присутствии президента Владимира Зеленского (подробнее).

8. КОРОНАВИРУС НЕ ЗАРАЖАЕТ ПОВТОРНО И НЕ РЕАКТИВИРУЕТСЯ. Медики в Южной Корее связали положительные результаты тестов у некоторых переболевших COVID-19 с высокой чувствительностью ПЦР-метода (подробнее).

9. РОССИЯ СНОВА ПОСТАВЛЯЕТ УГОЛЬ НА ЛУГАНСКУЮ ТЭС. Станция работает на антраците, который не добывается в Украине (подробнее).

Читайте также: Заробитчане STOP!!! Как тысячи украинцев уже едут в Польшу, или Чего не знает Шмыгаль