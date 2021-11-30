UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 30 ноября

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2021, 19:00
Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 30 ноября - Фото

1. ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИНЯЛА "АНТИАХМЕТОВСКИЙ" ЗАКОН. Верховная Рада приняла по спецпроцедуре так называемый ресурсный законопроект №5600. "За" документ, который вносит изменения в Налоговый кодекс, проголосовали 255 народных депутатов. (подробнее)

2. РАДА НАПРАВИЛА ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ КОМИССИИ ПО ВАГНЕРГЕЙТУ В ОФИС ГЕНПРОКУРОРА, ГБР И СБУ. В Верховной Раде заслушали промежуточный отчет Временной следственной комиссии о возможной причастности Банковой к отсрочке спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера летом 2020-го, "приняли его к сведению" и направили на дальнейшее расследование в различные ведомства. (подробнее)

3. МИД ГЕРМАНИИ ПРЕДУПРЕДИЛ КРЕМЛЬ О ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ ЗА АГРЕССИЮ ПРОТИВ УКРАИНЫ. Россия "заплатит высокую цену", если расширит военную агрессию против Украины. Об этом перед отлетом на встречу глав МИД стран НАТО предупредил Москву Хайко Маас. (подробнее)

4. ЕРМАК ДАЛ ПОКАЗАНИЯ ПО ВАГНЕРГЕЙТУ. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что сегодня, 30 ноября, он дал показания в Госбюро расследований по делу о спецоперации против российской ЧВК Вагнера. В ГБР подтвердили. (подробнее)

5. ЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРРАЗВЕДКИ СБУ. Президент Владимир Зеленский назначил начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины Александра Поклада. (подробнее)

6. ЗАПОРОЖСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ ВЕРНУЛИ ГОСУДАРСТВУ. Центральный апелляционный хозсуд подтвердил решение суда первой инстанции о возвращении Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК) в собственность государства. До вынесения решения суда 49% предприятия принадлежало компании Tolexis Trading Limited из группы Group DF Дмитрия Фирташа. (подробнее)

7. APPLE ПОМОЖЕТ УКРАИНЕ ПРОВЕСТИ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ. Зеленский сообщил, что Украина станет второй страной в мире после США, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. (подробнее)

8. РЕСПУБЛИКАНЦЫ ЗАБЛОКИРОВАЛИ ОБОРОННЫЙ БЮДЖЕТ США. Документ заблокировали представители Республиканской партии. Они требуют внести 18 поправок, касающихся дополнительных санкций Вашингтона против российского газопровода Северный поток-2. (подробнее)

9. ТРАВМА БЕСЕДИНА НА ЕВРО-2020 РАСКРЫЛА ОФШОРНЫЕ СХЕМЫ "ДИНАМО" СУРКИСОВ. Травма Беседина давала право "Динамо" получить финансовую компенсацию от ФИФА по Программе защиты клубов (CPP), сумма которой рассчитывается от официальной зарплаты игрока. Но "кейс Беседина" раскрыл факт того, что киевское "Динамо", похоже, обманывает принятую систему, написал World Soccer. (подробнее)

Читайте также статьи дня: Партнер Хмельницкого, покупатель Большевика. Кто такой Алексей Баранов? Интервью

Кто и зачем скупает цифровые земли за миллионы долларов. И как они на этом зарабатывают

Мельник раскрывает карты. К кому первому придет Бюро экономической безопасности

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 