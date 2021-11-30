Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 30 ноября

1. ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИНЯЛА "АНТИАХМЕТОВСКИЙ" ЗАКОН. Верховная Рада приняла по спецпроцедуре так называемый ресурсный законопроект №5600. "За" документ, который вносит изменения в Налоговый кодекс, проголосовали 255 народных депутатов. (подробнее)

2. РАДА НАПРАВИЛА ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ КОМИССИИ ПО ВАГНЕРГЕЙТУ В ОФИС ГЕНПРОКУРОРА, ГБР И СБУ. В Верховной Раде заслушали промежуточный отчет Временной следственной комиссии о возможной причастности Банковой к отсрочке спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера летом 2020-го, "приняли его к сведению" и направили на дальнейшее расследование в различные ведомства. (подробнее)

3. МИД ГЕРМАНИИ ПРЕДУПРЕДИЛ КРЕМЛЬ О ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ ЗА АГРЕССИЮ ПРОТИВ УКРАИНЫ. Россия "заплатит высокую цену", если расширит военную агрессию против Украины. Об этом перед отлетом на встречу глав МИД стран НАТО предупредил Москву Хайко Маас. (подробнее)

4. ЕРМАК ДАЛ ПОКАЗАНИЯ ПО ВАГНЕРГЕЙТУ. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что сегодня, 30 ноября, он дал показания в Госбюро расследований по делу о спецоперации против российской ЧВК Вагнера. В ГБР подтвердили. (подробнее)

5. ЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРРАЗВЕДКИ СБУ. Президент Владимир Зеленский назначил начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины Александра Поклада. (подробнее)

6. ЗАПОРОЖСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ ВЕРНУЛИ ГОСУДАРСТВУ. Центральный апелляционный хозсуд подтвердил решение суда первой инстанции о возвращении Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК) в собственность государства. До вынесения решения суда 49% предприятия принадлежало компании Tolexis Trading Limited из группы Group DF Дмитрия Фирташа. (подробнее)

7. APPLE ПОМОЖЕТ УКРАИНЕ ПРОВЕСТИ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ. Зеленский сообщил, что Украина станет второй страной в мире после США, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. (подробнее)

8. РЕСПУБЛИКАНЦЫ ЗАБЛОКИРОВАЛИ ОБОРОННЫЙ БЮДЖЕТ США. Документ заблокировали представители Республиканской партии. Они требуют внести 18 поправок, касающихся дополнительных санкций Вашингтона против российского газопровода Северный поток-2. (подробнее)

9. ТРАВМА БЕСЕДИНА НА ЕВРО-2020 РАСКРЫЛА ОФШОРНЫЕ СХЕМЫ "ДИНАМО" СУРКИСОВ. Травма Беседина давала право "Динамо" получить финансовую компенсацию от ФИФА по Программе защиты клубов (CPP), сумма которой рассчитывается от официальной зарплаты игрока. Но "кейс Беседина" раскрыл факт того, что киевское "Динамо", похоже, обманывает принятую систему, написал World Soccer. (подробнее)

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