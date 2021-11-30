Ермак дал показания по вагнергейту. ГБР подтвердило

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что сегодня, 30 ноября, он дал показания в Госбюро расследований по делу о спецоперации против российской ЧВК Вагнера. Об этом он написал в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Как законопослушный гражданин сегодня в 08:30 утра посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу "вагнеровцев". Сообщил всю известную мне информацию", – написал Ермак.

Глава ОП также заявил, что не считает нужным "делать из этого шоу, поэтому камеры не звал".

Он добавил, что "очень важно, чтобы следствие установило истину и расставило по этому делу все точки над і".

Спикер ГБР Ольга Чиканова подтвердила LIGA.net, что сегодня Ермак давал показания по вагнергейту.

Расследование уголовного дела по вагнергейту было открыто в сентябре 2020 года, и до сегодняшнего дня Ермака еще ни разу не допрашивали. В Госбюро ранее объяснили это тем, что ждали "определенную информацию от коллег из правоохранительных органов". Также в ГБР заявили, что если у следователя будет необходимость, президента Владимира Зеленского тоже могут допросить.

СПРАВКА. По данным По данным расследования Bellingcat, украинским разведчикам обманом удалось вывезти из РФ десятки ключевых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям в Украине. Спецоперация должна была завершиться принудительной посадкой самолета с ними в Украине. Но в последний момент топ-разведчики встретились с политическим руководством, и операцию перенесли. Она сорвалась.

Журналистка Янина Соколова опубликовала документы, в которых говорится, что перенос даты задержания состоялся по "решению высшего военно-политического руководства Украины".

Руководитель операции, экс-глава ГУР МО Василий Бурба, заявил, что операцию по ЧВК Вагнера приказал перенести Зеленский, через доверенное лицо – Ермака. В ОП утверждают, что у Ермака нет таких полномочий.

Читайте также: Зеленский о ЧВК Вагнера: Это операция под названием Бурба. Мне за нее стыдно

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.