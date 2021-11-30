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Ермак дал показания по вагнергейту. ГБР подтвердило

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2021, 11:51
Ермак дал показания по вагнергейту. ГБР подтвердило - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что сегодня, 30 ноября, он дал показания в Госбюро расследований по делу о спецоперации против российской ЧВК Вагнера. Об этом он написал в Facebook.

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"Как законопослушный гражданин сегодня в 08:30 утра посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу "вагнеровцев". Сообщил всю известную мне информацию", – написал Ермак.

Глава ОП также заявил, что не считает нужным "делать из этого шоу, поэтому камеры не звал".

Он добавил, что "очень важно, чтобы следствие установило истину и расставило по этому делу все точки над і".

Спикер ГБР Ольга Чиканова подтвердила LIGA.net, что сегодня Ермак давал показания по вагнергейту.

Расследование уголовного дела по вагнергейту было открыто в сентябре 2020 года, и до сегодняшнего дня Ермака еще ни разу не допрашивали. В Госбюро ранее объяснили это тем, что ждали "определенную информацию от коллег из правоохранительных органов". Также в ГБР заявили, что если у следователя будет необходимость, президента Владимира Зеленского тоже могут допросить.

Ермак дал показания по вагнергейту. ГБР подтвердило
СПРАВКА. По данным расследования Bellingcat, украинским разведчикам обманом удалось вывезти из РФ десятки ключевых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям в Украине. Спецоперация должна была завершиться принудительной посадкой самолета с ними в Украине. Но в последний момент топ-разведчики встретились с политическим руководством, и операцию перенесли. Она сорвалась.

Читайте также: Зеленский о ЧВК Вагнера: Это операция под названием Бурба. Мне за нее стыдно

Оксана Житнюк
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гбр Вагнер вагнеровцы чвк офис президента андрей ермак вагнергейт
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