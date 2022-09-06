Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 6 сентября

1. Отчаяние Кремля. Россия закупает снаряды для артиллерии у Северной Кореи – New York Times. Помимо ракет малой дальности и снарядов для артиллерии, РФ в будущем может попытаться закупить у КНДР и другое оборудование, говорит неназванный американский чиновник (подробнее).

2. Юбилей. ВСУ уничтожили более 50 000 российских военных – сводка потерь. Силы обороны Украины уничтожили более 50 000 российских военных с начала полномасштабной войны. За прошедшие сутки ликвидированы 350 оккупантов (подробнее).

3. Невелики шансы, что Шольц даст Украине вооружиться современными танками Leopard 2 – Welt. Невелики шансы на то, что немецкий канцлер Олаф Шольц все-таки вскоре одобрит поставки ВСУ современных немецких танков Leopard 2 или хотя бы устаревших Leopard 1, пишут журналисты, ссылаясь на источники в украинских правительственных кругах (подробнее).

4. Урожайное утро. ВСУ перехватили 5 из 6 российских ракет Х-101 и вычеркнули "Аллигатора". Эффективно отработали зенитные войска ВСУ, отражая массовый утренний пуск крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков российской оккупационной армии – перехвачено пять из шести ракет (подробнее).

5. Трасс официально стала премьером Британии, она встретилась с королевой Елизаветой II: фото. Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании после встречи с королевой (подробнее).

6. Мощный взрыв в оккупированном Энергодаре, весь город обесточен – мэр. Во временно оккупированном Энергодаре был слышен взрыв, после чего в городе отключилось электричество и водопровод (подробнее).

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